Manchester United: qui sont les Glazers, cible principale de la colère des supporters?

Héritiers de Malcom, les cinq frères et l'unique soeur de la fratrie Glazer possèdent chacun des parts du club de Manchester United en Premier League. Si deux d'entre eux sont particulièrement impliqués dans la gestion des Red Devils, les quatre autres copropriétaires sont plus distants et plus méconnus du public et des supporters.

Deux défaites en autant de matchs de Premier League, Cristiano Ronaldo frustré et sur le départ, une succession d’échecs lors du mercato estival… Le début de saison 2022-2023 de Manchester United tourne à la catastrophe et ce n’est peut-être pas fini avec la réception de Liverpool lundi prochain lors du Derby of England à Old Trafford. Outre le risque d’une nouvelle correction infligée par les partenaires de Mohamed Salah, les Red Devils s’exposent à une nouvelle fronde des supporters contre la direction et contre les propriétaires américains du club mancunien: la famille Glazer.

Ciblés par de nombreuses critiques outre-Manche, les six frères et sœurs Glazer se partagent 90% des parts de Manchester United mais restent encore assez méconnus du grand public à l’international. La potentielle vente du club anglais pour un montant record de six milliards d’euros ou l’arrivée éventuelle de Jim Ratcliffe comme actionnaire minoritaire ont mis un gros coup de projecteur sur les propriétaires actuels.

L’héritage du self-made man Malcolm Glazer

Manchester United appartient à la famille Glazer depuis le rachat par le patriarche Malcolm entre 2003 et 2005. Fils de deux juifs d’origine lithuanienne émigrés aux Etats-Unis, Malcom Glazer a rapidement travaillé dans le commercer de pièces pour montrer de ses parents. Mais après le décès de son père, celui qui est devenu un richissime hommes d’affaires s’est ensuite lancé dans l’immobilier, la finance puis a investi dans le secteur médical outre-Atlantique.

Au fur et à mesure de ses prises de position économique, Malcom Glazer a bâti un véritable empire dont la puissance financière dépasse aujourd’hui mes quatre milliards d’euros. Après avoir fait fortune, l’homme à l’origine de la richesse familiale des Glazers a investi dans le sport. En achetant les Buccaneers de Tampay Bay dès 1995 pour 192M€ (un record en NFL à l’époque) puis en achetant petit à petit 90% de Manchester United pendant deux ans pour près de 935 millions d’euros. Dès son arrivée à la tête des Red Devils, les supporters se sont révoltés contre le foot business et l’ont poussé à laisser ses fils Joel et Avram gérer les affaires courantes. A sa mort, en mai 2014, Malcom a laissé le contrôle du club à ses six enfants.

Joel et Avram, les deux gestionnaires contestés

A l’heure actuelle, en attendant une éventuelle vente de certaines actions voire du club, Manchester United appartient donc toujours aux six enfants de Malcolm. Les cinq fils du self-made man (Avram Glazer, Kevin Glazer, Bryan Glazer, Joel Glazer and Edward Glazer) possèdent chacun 15% des parts des Red Devils tout comme leur unique sœur Darcie.

Tous installés aux Etats-Unis, ils s’occupent de faire fructifier l’empire Glazer (y compris leur franchise de NFL) et participent finalement assez peu aux choix sportifs concernant les pensionnaires d’Old Trafford à l’exception de Joel (55 ans) et Avram (61 ans) qui sont co-présidents quand le reste de la fratrie se contente d’un poste de dirigeant au conseil. Deux copropriétaires dont les apparitions dans la tribune de l’enceinte mancunienne ont régulièrement été accompagnés de sifflets et huées et encore plus depuis leur engagement dans le projet de Super League entre cadors contientaux.

Comme le rapporte le journal britannique The Telegraph, Joel est clairement partie prégnante des décisions à Manchester et donne (ou non) son aval avant chaque gros transfert envisagé par la direction sportive. Ces dernières semaines, Joel Glazer se serait ainsi opposé à une vente de Cristiano Ronaldo lors du mercato estival.

Un peu moins présent dans le quotidien des Red Devils que son frère cadet, Avram s’exprime de temps en temps dans les médias pour défendre l’impact et le travail réalisé par les Glazers à Manchester. Néanmoins, son récent investissement dans une équipe de cricket pourrait le conduire à délaisser le football pour développer une autre franchise sportive.

Bryan et Darcie aiment surtout le foot… US

En laissant le duo Avram-Joel aux commandes à Manchester United, les autres membres de la fratrie Glazer se sont concentrés sur les autres activités de l’empire familial. A l’image des Red Devils, achetés pour moins d’un milliard qui ont depuis multiplié leur valeur par six, la franchise de NFL a grandi de manière exponentielle.

Depuis l’achat des Buccaneers par feu Malcom à 1995, Bryan (57 ans) et l’unique fille Darcie (52 ans) se sont grandement impliqués dans les affaires de l’équipe de football américain basée en Floride. Co-président, Bryan s’occupe de développer les activités commerciales et la marque Buccaneers. Sa sœur, au-delà de son implication dans le conseil de direction, a considérablement travaillé pour la fondation familiale Glazer Vision.

Darcie Glazer (à droite), copropriétaire de Manchester United en 2021 © AFP

Et contrairement à Manchester United où le club n’a plus gagné la Premier League depuis 2013, les Buccaneers ont remporté leurs deux seuls titres au Super Bowl après la prise de pouvoir de Malcolm (saison 2002) et de ses héritiers (saison 2020).

Si Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à guider les Red Devils vers le succès depuis son retour, la légende Tom Brady a offert une bague aux fans floridiens après les avoir rejoint.

Kevin et Edwards, les plus concentrés sur le business

Edward Glazer est également impliqué dans la franchise de NFL mais surtout dans des activités auprès des fans ou concernant l’aspect commercial des Buccaneers. Un peu plus distant du sport que la plupart de ses frères et que sa sœur, il s’est notamment lancé dans un business de vente d’automobiles pour étendre l’empire des Glazers.

Si cinq des six enfants continuent s’occuper de plus ou moins loin des activités sportives de l’entreprise familiale, Kevin semble regarder cela de beaucoup plus loin. Certes il reste copropriétaire de Manchester United mais cela constitue un investissement avant tout. Expert dans le domaine boursier, certains de ses coups administratifs après l’introduction des Red Devils à la bourse de New-York ont régulièrement relancé des rumeurs autour d’une vente du club de football. Sa principale activité est la direction de Glazer Properties, l’entité immobilière qui a fait la fortune de sa famille depuis plusieurs décennies. Clairement, pour Kevin, le football et les résultats de l’équipe entraînée par Erik Ten Hag ne constituent pas des priorités. Sauf peut-être quand cela fait baisser la valeur de ses actions de Manchester United.