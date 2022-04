Premier League: la belle affaire de Manchester United, qui double Arsenal grâce au triplé de Ronaldo

Encore en difficulté, Manchester United s'en est remis à un triplé de Cristiano Ronaldo pour venir à bout de Norwich (3-2), lanterne rouge de Premier League. Profitant de la défaite d'Arsenal (0-1), les Red Devils grimpent à la 5e place.

Les cadors sont à la peine ce samedi en Premier League. Quelques heures après le revers de Tottenham devant son public face à Brighton (0-1) et pendant qu’Arsenal perdait face à Southampton (0-1), les Red Devils se sont imposés dans la douleur face à la lanterne rouge Norwich (3-2). Manchester United grimpe à la 5e place, à 3 points de la Ligue des champions.

99 buts en Premier League pour CR7

Malgré une manifestation contre les Glazer devant Old Trafford durant l'avant-match, tout avait pourtant bien commencé pour les Mancuniens avec un doublé de Cristiano Ronaldo en première période. D’abord, à la réception d’un centre d’Elanga à la suite d’une récupération haute (7e), puis d’un coup de tête sur corner à la détente dont lui seul a le secret (32e). Ce qui lui a permis de franchir la barre des 20 buts cette saison, et ce pour le 16e exercice de suite.

Seulement, Dowell relance Norwich d’une tête au second poteau dans le temps additionnel du premier acte (45e+1). De quoi semer le doute dans les têtes mancuniennes. La lanterne rouge égalise ensuite grâce à Pukki (52e) et inquiète même De Gea à plusieurs reprises dans les minutes qui suivent. Cristiano Ronaldo, d’un sublime coup franc direct, éteindra les visiteurs et offre trois points à son équipe sur son 99e but en Premier League (76e).

Encore une défaite pour Arsenal

Dans le même temps, Arsenal s’est incliné sur la pelouse de Southampton et enchaîne un troisième revers de rang qui l’éjecte du top 5. Avec un match en moins, les Gunners comptent également 54 points et ne profitent pas du revers des Spurs dans la course au top 4. West Ham pourrait revenir à hauteur des deux équipes ce dimanche en s’imposant face à Burnley (15h15).