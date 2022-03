Manchester United: Ronaldo, c'est quoi le problème ?

Au sein d’une équipe de Manchester United en difficulté, actuellement hors du Big Four avant d'affronter Tottenham ce samedi (18h30 sur RMC Sport 1), Cristiano Ronaldo vit des semaines délicates. En panne de buts et pas toujours d’accord avec les choix de son coach, Ralf Rangnick, le Portugais reçoit quelques critiques et son début de saison idyllique paraît loin.

Les supporters de Manchester United voulaient croire que rien n’avait changé. Le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford, ils en rêvaient. Mais les Red Devils ne sont plus l’équipe dominante de la fin des années 2000, le Portugais a désormais 37 ans, et tout n’est plus vraiment comme avant. "Il peut dire qu’il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du foot, mais fait-il de Manchester United une meilleure équipe ? Non", lançait Graeme Souness, ancien joueur de Liverpool, à la BBC il y a quelques semaines. Le débat anime le Royaume mais avec prudence: on ne critique pas CR7 comme un joueur normal.

Une attitude qui ne passe pas

Depuis que Ralf Rangnick a pris la suite d’Ole-Gunnar Solskjaer sur le banc des Red Devils, début décembre, Cristiano Ronaldo est un peu chahuté par les choix de son coach. Sorti à vingt minutes de la fin du match contre Brentford il y a deux mois, dans une rencontre maîtrisée par Manchester, le Portugais n’avait rien fait pour cacher son énervement, obligeant son entraîneur à venir lui chuchoter à l’oreille en plein match. "Il m’a demandé ‘Pourquoi moi ? Pourquoi je sors ? Je lui ai répondu ‘Ecoute Cristiano, je devais prendre cette décision pour l’équipe, peut-être que quand tu seras entraîneur tu comprendras.’"

L’épisode avait fait réagir en Angleterre. "Il donne l’impression de se penser plus grand que Manchester United", avait écrit Phil McNulty pour la BBC. De manière générale, c’est l’attitude du Portugais sur le terrain qui interroge. Il ne cache pas sa frustration, lève les bras au ciel, se plaint auprès de ses partenaires.

Après le nul contre Newcastle, lors du Boxing Day, le consultant de Sky Sports et ancien mancunien Gary Neville avait qualifié Ronaldo et son compatriote Bruno Fernandes de "pleurnichards". "C’est dévastateur pour les jeunes joueurs si les deux meilleurs joueurs les regardent comme s’ils n’étaient pas assez bons", avait ajouté Neville, pointant aussi le body language de CR7.

Et vendredi, Rangnick n'a rien fait pour arrondir les angles en conférence de presse. "Est-ce que Ronaldo est heureux en ce moment? Eh bien, je ne sais pas... Je ne lui ai pas demandé s'il était heureux à Manchester et dans ce club, a lâché le technicien. Pour moi, l'important est qu'il soit à nouveau en forme et qu'il ait repris l'entraînement." Or, la forme n'est pas incroyable.

Un seul but en 2022

En septembre dernier, l’histoire avait démarré comme un conte de fée. Cristiano Ronaldo, de retour à Manchester United après douze ans loin de l’Angleterre, avait inscrit un doublé pour son come-back sous le maillot mancunien, à Old Trafford. Les Red Devils avaient ensuite connu des résultats mitigés, mais le Portugais était souvent là pour marquer, terminant l’année 2021 avec 8 buts en Premier League. Un peu en-dessous de ses standards habituels, mais loin d’être ridicule à 36 ans et dans une équipe qui ne tourne pas rond.

Sauf que depuis, en 2022, Ronaldo a fêté ses 37 printemps et inscrit un seul but en dix matchs toutes compétitions confondues, lors de la victoire face à Brighton, actuel 13e de Premier League. "Je montre année après année que les chiffres parlent d’eux-mêmes, a réagi CR7 récemment. Je n’ai pas besoin de vous dire que je suis très bon, parce que les chiffre sont là." Un argumentaire qui ne convainc pas tout le monde. "Oui, il marque toujours des tap-ins, a lancé Alex Crook, journaliste de talkSPORT. Mais il ne fait plus de différence individuelle, à moins de mettre le ballon sur sa tête dans les six mètres."

La question de l’influence sur le jeu

Malgré son attitude et sa disette de buts, Cristiano Ronaldo est-il indispensable à Manchester United ? C’est finalement la seule question qui vaille. Celle à laquelle Ralf Rangnick doit répondre à chaque fois qu’il compose son équipe. "Si vous ramenez Ronaldo, bien sûr qu’il doit jouer", avançait Micah Richards en début d’année sur la BBC.

Leonardo Bonucci, ancien coéquipier de CR7 à la Juventus, pointe malgré tout une réalité, toujours pour la BBC. "L’année dernière, l’équipe jouait pour lui. Maintenant, le groupe doit redécouvrir cet état d’esprit de la Juventus, qui était là avant son arrivée." Bastian Schweinsteiger ne dit pas autre chose. "Si vous regardez la Juventus avant que Ronaldo y arrive, ils performaient en tant qu’équipe."

Sur le terrain, Ronaldo attire l’attention et parfois les ballons. Depuis quinze ans, ce n’était presque jamais un problème tant il était capable de débloquer des situations à lui seul. Mais tout ça ne vaut que si le Portugais est efficace, ou bien c’est tout le château de cartes qui s’écroule. C’est là que Manchester United doit trouver une solution. Refaire de CR7 le serial buteur qu’il peut être, ou apprendre à jouer différemment, même lorsque Ronaldo est sur le terrain.