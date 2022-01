Manchester United: Rangnick s'explique sur la polémique Ronaldo

Cristiano Ronaldo est apparu très en colère d’avoir été remplacé, mercredi face à Brentford, mais Ralf Rangnick, l’entraîneur, a assumé son choix en conférence de presse à l’issue du match.

Cristiano Ronaldo (36 ans) en a jeté sa veste au sol. Le Portugais n’a pas du tout apprécié d’être remplacé à la 71e minute contre Brentford (1-3), mercredi en match en retard de Premier League alors que son équipe menait 2-0. "Pourquoi il me fait sortir?", a-t-il lancé en quittant le terrain. Le quintuple Ballon d’or n’avait pas marqué (il est à l’origine du deuxième but) et l’idée de céder sa place à Harry Maguire l’a profondément énervé. Ralf Rangnick, son entraîneur, s’est rapidement porté à ses côtés pour justifier son choix et apaiser sa frustration.

"Je dois prendre la décision dans l'intérêt de l'équipe"

Il a aussi assumé sa position face à la presse après la rencontre. "Il m’a demandé: ‘pourquoi moi, pourquoi tu m'enlèves?’ Cristiano n'était pas content. J'ai dit : ‘écoute, je dois prendre la décision dans l'intérêt de l'équipe et du club’. Nous avions exactement la même situation il y a cinq jours à Villa Park, nous menions 2-0 avec 15 minutes à jouer (Aston Villa a finalement arraché le nul, 2-2, ndlr) et nous ne voulions pas faire la même erreur. J'ai décidé de passer à cinq derrière, de faire entrer Maguire et Rashford comme un autre ailier rapide et je pense que c'était la bonne décision."

"J'ai dit: ‘Je comprends que tu sois toujours ambitieux et que tu veuilles marquer, mais peut-être que dans quelques années, lorsque tu seras entraîneur, tu prendras la même décision et joueras le même rôle que le mien après 75 minutes'."

L’Allemand confie comprendre la réaction de sa star. "Je ne m'attendais pas à ce qu'il me serre dans ses bras, sourit-il. C'est un buteur et il aurait voulu rester et peut-être marquer mais c'était plus important d'être compact et d'avoir suffisamment de jambes et de têtes fortes pour défendre sur les coups de pied arrêtés. Quand nous avons marqué le troisième but, je lui ai dit exactement cela. Je n'ai aucun problème avec Cristiano. Il est revenu d'une petite blessure, ne s'est pas entraîné pendant une semaine et demie. On menait 2-0 avec 15 minutes à jouer. J’avais des joueurs comme Marcus Rashford, Anthony Martial pourquoi ne devrais-je pas en profiter? C’est pour ça que recommencerai la même chose dans une situation comme celle-là."