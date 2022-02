Manchester United: Ronaldo compte encore jouer pendant "quatre ou cinq ans"

Malgré ses 37 ans, Cristiano Ronaldo veut toujours jouer au haut niveau. Dans une interview avec DAZN, l’attaquant de Manchester United révèle le nombre d’années qu’il pense pouvoir donner au football et explique la raison prinicipale de son hygiène de vie sérieuse.

Quintuple vainqueur du Ballon d’or, avec en prime plusieurs Ligues des champions à son actif, Cristiano Ronaldo n’est pas pour autant rassasié. À 37 ans, l’attaquant a toujours cette envie de gagner qui le caractérise. Même si ses performances avec Manchester United sont un peu en dessous des attentes, le Portugais reste un élément redouté par les défenses adverses.

Dans un entretien avec DAZN, Ronaldo explique qu’il veut continuer à remporter des trophées prestigieux, que ce soit sur le plan national ou international: "C’est difficile de dire que je ne veux pas plus, parce que je suis dans un club qui me donne l’opportunité de gagner plus de choses. Et en équipe nationale aussi."

Interrogé sur la date de sa retraite, le Portugais ne compte pas arrêter de sitôt et pourrait même atteindre les 40 ans: "Je sais qu’il ne me reste plus beaucoup d’années à jouer, quatre ou cinq ans encore, on verra." Le Mancunien pourrait imiter un certain Zlatan Ibrahimovic, toujours en activité et efficace avec le Milan AC, malgré ses 40 ans et susceptible de prolonger son contrat d'une année supplémentaire.

"Je m’amuse toujours"

Même s’il n’a plus rien à prouver compte tenu de sa carrière et de ses multiples récompenses, Ronaldo tient à montrer qu’il peut "donner plus". Malgré son sérieux, l’attaquant conserve la passion pour ce sport: "Je m’amuse toujours, ce qui est le plus important." C’est donc avec un Ronaldo très motivé que les Reds Devils tenteront de battre l’Atlético de Madrid, afin d’atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions.

Réputé pour sa bonne hygiène de vie, le joueur de 37 ans veut voir son sérieux être récompensé par des titres. Un nouvel élément lui donnant un surplus de motivation: "Travailler, tout en pensant qu’à la fin je vais gagner quelque chose d’important, un titre, un prix."