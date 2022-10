Manchester United: Ronaldo contestera s'il est sanctionné pour avoir brisé le téléphone d'un fan d'Everton

Il y a six mois, Cristiano Ronaldo a été accusé d'avoir fracassé le téléphone d'un fan d'Everton. Manchester United, par la voix d'Erik Ten Hag, a rappelé son soutien au Portugais.

"Nous en avons parlé. Il (Cristiano Ronaldo) ne l'acceptera pas", confie Ten Hag en conférence de presse sur une éventuelle sanction de la Fédération anglaise (FA) contre la star portugaise. Ronaldo a été accusé le mois dernier d'avoir enfreint une règle de la FA concernant une conduite inappropriée et/ou violente à la suite de l'incident après la défaite de Manchester United à Goodison Park en avril. CR7 avait alors giflé un téléphone portable des mains d'un fan adolescent.

"Nous prenons note de l'annonce de la FA concernant Cristiano Ronaldo. Nous soutiendrons le joueur dans sa réponse à l'accusation", avait annoncé Manchester United à l'époque.

Des excuses qui n'avaient pas convaincu

"Espérons qu'il recevra enfin la bonne punition. Il ne peut pas continuer à s'en tirer comme ça. Son comportement est inacceptable", avait pesté la mère de l'adolescent dans les colonnes du Mirror. Cristiano Ronaldo avait formulé des excuses publiques: "Je voudrais m'excuser pour mon explosion et, si possible, j'aimerais inviter ce supporter à regarder un match à Old Trafford en signe de fair-play et d'esprit sportif."

Des excuses qui n'avaient convaincu ni la famille - le garçon a rejeté l'invitation de Ronaldo et sa mère a également critiqué la réponse de United à l'incident - ni la police de Merseyside qui l'avait averti. Reste à savoir si la FA choisira, ou non, de suspendre la star portugaise.