Cristiano Ronaldo accusé d'avoir fracassé le téléphone d'un supporter d'Everton, Manchester United enquête

Frustré par la défaite de Manchester United sur la pelouse d'Everton (1-0) ce samedi en Premier League, Cristiano Ronaldo semble balancer le téléphone d'un supporter des Toffees au sol. Le club mancunien va faire la lumière sur les évènements.

Vert de rage. Après la nouvelle défaite des Red Devils contre Everton ce samedi (1-0), Cristiano Ronaldo était très en colère. Sur des images circulant sur les réseaux sociaux, l'international portugais baisse sa main droite vers le sol au moment de regagner les vestiaires.

On aperçoit ce qui semble être un téléphone tomber par terre, pendant que CR7 disparaît dans le tunnel de Goodison Park. Au courant de la vidéo, Manchester United a pris les choses en main et examine les images, selon Sky Sports.

United s'enfonce dans la crise

Cristiano Ronaldo a passé une nouvelle journée difficile et a assisté, impuissant, au but vainqueur d'Anthony Gordon en première mi-temps. Une réalisation cruciale pour les Toffees, à la lutte pour le maintien en Premier League. De leur côté, les Red Devils ont perdu gros dans la course au top 4. Actuellement septième à six points provisoires de Tottenham, Manchester United n'a plus que sept matchs pour sauver une saison 2021-2022 qui ne restera pas dans les annales.

Ce n'est pas David De Gea qui dira le contraire. "Ce n'est pas assez, nous ne sommes pas assez bons, c'est sûr. Evidemment que c'est difficile de jouer ici, mais on a joué contre une équipe fatiguée, qui a joué mercredi. Ils étaient fatigués et nerveux. Nous n'avons pas été capables de gagner. On ne mérite pas de gagner, on ne mérite pas le top 4. Pour être honnête, on ne mérite rien", a concédé le portier mancunien, fataliste au micro de Canal+. Les prochaines semaines vont être longues dans le nord-ouest de l'Angleterre.