Manchester United: Ronaldo s'excuse après avoir brisé le téléphone d'un supporter

Cristiano Ronaldo s'est excusé après un geste d'humeur immortalisé par des supporters à l'issue du match contre Everton, qui s'est soldé par une défaite pour Manchester United, ce samedi en Premier League.

Accusé d’avoir brisé le téléphone d’un supporter après la défaite (1-0) de Manchester United contre Everton, Cristiano Ronaldo a présenté ses excuses pour ce geste dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

"Il n'est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme celui que nous traversons, a-t-il déclaré, confirmant ainsi la nervosité qui l’habite en cette fin de saison décevante pour les Red Devils. Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et montrer l'exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu. Je tiens à m'excuser pour mon emportement et, si possible, j'aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford, en signe de fair-play et de sportivité."

United perd du terrain

Manchester United a perdu trois précieux points en s’inclinant sur la pelouse d’Everton samedi, et pointe désormais à six points de la quatrième place occupée par les Spurs de Tottenham. Septièmes de Premier League, les Red Devils n'auront plus le droit à l'erreur lors de leurs sept derniers matches de championnat, surtout que Tottenham l’a facilement emporté à Aston Villa, tandis que les Gunners ont chuté à domicile.

Les Londoniens n’ont plus que trois points d’avance sur United mais ils conservent l’avantage d’un match supplémentaire à disputer par rapport aux Mancuniens. Cristiano Ronaldo, toujours esseulé sur le front de l'attaque, s’est procuré l’une des deux seules opportunités de Manchester, repoussée par Pickford. D’où sa frustration, celle de ne pas être en mesure d’aider une équipe en plein marasme.

Car si le club avance au ralenti, Cristiano Ronaldo n'a lui marqué que quatre buts en Premier League depuis le début de l'année, dont trois contre la seule équipe de Tottenham.