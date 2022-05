Mercato: Manchester United pourrait faire une offre rapidement pour Christopher Nkunku

Selon la presse allemande, Manchester United serait sur le point de faire une offre pour l’attaquant français de Leipzig Christopher Nkunku. Même si son club ne serait pas vendeur pour le moment.

Christopher Nkunku est un homme convoité. Auteur d’une saison remarquable en Bundesliga où il a été élu meilleur joueur de la saison et encore appelé en équipe de France, l’attaquant du RB Leipzig intéresserait Manchester United, selon les informations de Sky Sports en Allemagne. Une offre pourrait arriver la semaine prochaine et un "bon contact" a déjà eu lieu entre le joueur et le club mancunien. Le RBL ne serait pas vendeur pour le moment, alors qu’il disputera une nouvelle fois la Ligue des champions la saison prochaine.

Chelsea garde aussi un oeil sur lui

L’arrivée de Ralf Rangnick dans un rôle de conseiller dans le recrutement des Red Devils n’est sans doute pas étranger à cette information, puisqu’il connaît bien la galaxie Red Bull pour y avoir longtemps officié (Salzbourg, Leipzig, New York…). Une prolongation de contrat est également évoquée par le média allemand, alors que le joueur serait aussi dans le viseur de Chelsea.

En 34 matchs de championnat cette saison, l’avant-centre français s’est offert 20 buts et 15 passes décisives, en plus d’un titre en coupe d’Allemagne et d’une demi-finale européenne (perdue contre les Rangers en Ligue Europa). Ce qui lui a ouvert les portes des Bleus, où il a connu ses deux premières sélections en mars.

Pas de clause de départ dans son contrat

Arrivé en Bundesliga en provenance du PSG en 2019 contre 13 millions d’euros, Nkunku est engagé jusqu’en 2024 et l’absence de clause de départ dans son contrat faciliterait les démarches au club allemand pour le conserver. Mais à 24 ans, pas sûr que la perspective de disputer seulement la Ligue Europa avec Manchester United ne pousse le joueur à rejoindre Eric Ten Hag au cours de l'été.