Manchester United: Solskjaer devrait être conservé… pour le moment

Selon The Athletic et le Sun, la direction de Manchester United aurait finalement accordé une dernière chance, le week-end prochain, à Ole Gunnar Solskjaer de redresser la situation du club, 7e de Premier League.

Les récriminations affluent de toutes parts lorsqu’une équipe en proie au doute s’enfonce dans la crise, c’est le lot de toutes les équipes qui traversent ces zones de turbulences. Mais le sentiment que le manager de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer n’est pas l’entraîneur adéquat pour mener à bien l’ambition portée par un mercato XXL s’est installé dans une grande partie du vestiaire mancunien. Une inquiétude accentuée par le traumatisme de la défaite encaissée face à Liverpool.

Solskjaer et ses joueurs ne se comprennent plus

Dans ce contexte de défiance, l’avenir du technicien norvégien a suscité un vif débat en interne, relatent The Athletic et le tabloïd The Sun. Ainsi, le vice-président exécutif Ed Woodward a soutenu son entraîneur en coulisses à l’occasion de discussions avec Joel Glazer, propriétaire du club anglais. Mue par la conviction de devoir agir d’une façon ou d’une autre pour chasser les doutes et préserver l’unité du vestiaire, renouer avec un climat plus propice au rebond sur le plan sportif aussi, les dirigeants mancuniens ont travaillé sans relâche à la recherche de la solution idéale.

Et à la tombée de la nuit dernière, il est apparu que Solskjaer se verrait très probablement offrir l’occasion de rectifier le tir dès samedi à Tottenham (18h30, sur RMC Sport), un match où la pression qui pèse déjà sur les épaules de l’entraîneur sera énorme. The Athletic s’est associé au Telegraph et au Guardian, partageant leur analyse de la situation, en suggérant notamment une rupture dans la compréhension mutuelle entre Solskjaer et ses joueurs. Ces derniers ne parviennent plus à saisir les exigences tactiques de leur entraîneur.

Une fois n’est pas coutume, l’équipe de Manchester United est apparue désordonnée contre Liverpool (0-5), les Reds n’ayant eu aucun mal à ouvrir cette équipe en deux pour lui faire endurer un long calvaire. Le mécontentement croissant des joueurs à ce sujet n’a pas encore coûté sa place à Solskjaer, mais une nouvelle défaite contre un concurrent direct aux premières places le week-end prochain, et le Norvégien pourrait cette fois dire adieu à son poste.