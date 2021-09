Mercato: Raiola ouvre la porte à un possible retour de Pogba à la Juve

Dans une interview pour la RAI, radio Italienne, l’influent agent Mino Raiola évoque l’avenir de Paul Pogba, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Pour lui, le milieu de terrain pourrait tout à fait revenir à la Juventus l’été prochain.

L’avenir de Paul Pogba n'est pas tranché. Le milieu de terrain, en fin de contrat en juin, va-t-il prolonger à Manchester United ou signer libre dans le club de son choix? Son agent Mino Raiola s’est exprimé à la radio italienne à ce sujet.



Il assure que Paul Pogba apprécie toujours la Juventus et pourrait potentiellement y faire son retour. La balle est dans le camp de la Veille Dame et de son offre: "Le contrat de Pogba expire l'année prochaine. Nous allons parler avec Manchester et nous verrons. Il est certain que Turin est resté dans son cœur et qu'il se soucie beaucoup de ces choses-là. La possibilité qu'il revienne à la Juventus existe mais cela dépend aussi de la Juve."

Un départ avorté cet été

Cet été le nom du champion du monde 2018 est revenu avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, en quête d'un milieu de classe mondial pour renforcer son effectif. Paul Pogba est finalement resté à Manchester United, où il réalise un bon début de saison avec déjà sept passes décisives délivrées après quatre matchs de championnat d’Angleterre. Mardi soir, les Reds Devils se sont inclinés 2-1 contre les Young Boys de Berne lors de la première journée de Ligue des champions. Une réaction est attendue lors du déplacement à West Ham (dimanche 15h), pour la cinquième journée de Premier League.

Donnarumma, gardien numéro 1 du PSG?

Autre sujet abordé par Mino Raiola: son autre poulain, Gianluigi Donnarumma, qui a rejoint le Paris Saint-Germain cet été en signant un contrat jusqu’en juin 2026. Le meilleur joueur de l’Euro 2021 est en concurrence avec Keylor Navas, qui a joué cinq matchs sur les six disputés par le club de la capitale cette saison.

L'agent de l'Italien revient sur la manière dont son client a quitté son club formateur de l'AC Milan, ajoutant ne pas être inquiet pour son temps de jeu à Paris.

"Je suis désolé de la façon dont Gigio a été traité (à Milan ndlr). Il a fait un choix de vie, il n'y a pas eu de trahison. Il aurait pu partir il y a quatre ans et il ne l'a pas fait. A-t-il été proche de la Juventus? Je pense que la Juve regrette de ne pas l'avoir pris. Et pas seulement eux. [...] Entre Gigio et Navas au PSG, il n'y a pas de combat, Gigio jouera", confie Mino Raiola.



Dimanche à 21h, le vice-champion de France reçoit l’Olympique Lyonnais pour l’affiche de cette sixième journée de Ligue 1. Reste à savoir quel sera le choix de Mauricio Pochettino au poste de gardien de but pour ce match.