France-Finlande: le discours fort de Varane dans le vestiaire

Au lendemain de la victoire des Bleus face à la Finlande (2-0), dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022, la FFF a dévoilé les coulisses de cette rencontre. L'occasion notamment d'entendre les discours mobilisateurs de Didier Deschamps et Raphaël Varane.

Il fallait retrouver la flamme. Après deux prestations bien ternes contre la Bosnie-Herzégovine (1-1) et l’Ukraine (1-1), l’équipe de France se devait de relever la tête à domicile face à la Finlande. Mission réussie mardi soir avec un succès 2-0, des choix tactiques payants et une animation offensive retrouvée. Le Mondial 2022 se rapproche et Didier Deschamps peut être satisfait de ce qu’il a vu en conclusion de ce rassemblement.

"Bravo, cette victoire était importante et essentielle pour garder la main. Il faudra finir le boulot en novembre. Félicitations à tous !", a-t-il lancé à ses joueurs dans le vestiaire, déjà tourné vers les matchs contre le Kazakhstan et la Finlande, pour la suite des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Varane en meneur d'hommes

Avant cela, les Bleus auront rendez-vous avec la Belgique, le 7 octobre, pour une demi-finale de Ligue des nations à Turin. Reverra-t-on le système à trois défenseurs axiaux ? Antoine Griezmann, auteur d'un doublé à Lyon, sera-t-il à nouveau aligné dans l’axe en soutien de Karim Benzema ? Comment sera réintégré Kylian Mbappé dans le trio d’attaque ? Au-delà des considérations tactiques, Deschamps et ses cadres avaient insisté sur l’état d’esprit avant ce match contre la Finlande. "On ne donne rien et on fait mal !", avait martelé avant le match le sélectionneur, comme le montre une vidéo des coulisses de cette rencontre publiée ce mercredi par la Fédération française de football sur ses réseaux sociaux.

Même discours et même énergie, avant la rencontre, du côté d'un Raphaël Varane qui semble prendre de plus en plus de poids dans le vestiaire : "On donne tout, c’est maintenant, c’est maintenant ! 90 minutes ! On n’en parle pas à la mi-temps, l’état d’esprit c’est maintenant les gars ! La gagne, que la gagne, allez !" A la pause, Varane a encore pris la parole pour appeler ses coéquipiers à rester "concentrés jusqu’au bout", alors que le score était de 1-0.

"On maintient ça, on peut encore améliorer certaines choses sur des pertes de balles. Donnez et bougez. Il faut être tout de suite disponible. Jusqu’au bout on ne lâche pas !", a également insisté Deschamps. L'heure était au soulagement au coup de sifflet final. "On a fait le boulot, c’était sûr qu’on allait le faire. On revient, le moteur est relancé", s'est notamment réjoui Paul Pogba, précieux comme à son habitude dans l'entrejeu. La trêve internationale terminée, place maintenant à la reprise des championnats nationaux.