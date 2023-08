Manchester United temporise pour Greenwood... mais sa réintégration serait déjà actée

Auparavant accusé de tentative de viol et agression, Mason Greenwood pourrait être réintégré au groupe de Manchester United après l'abandon des charges pesant contre lui le 2 février dernier, selon The Athletic. Une version que souhaite nuancer le club, qui assure dans un communiqué que la décision n'a pas encore été prise.

Changement de discours. Manchester United a communiqué ce mercredi qu'une décision concernant la réintégration de Mason Greenwood, accusé de tentative de viol et agression avant que les charges contre lui ne soient abandonnées le 2 février dernier, n'avait pas encore été prise et qu'elle était toujours sujette à des délibérations internes. Un moyen d'apaiser les tensions après un premier match marqué par des manifestations, une polémique vis-à-vis de sa section féminine et l'annonce de sa réintégration par The Athletic.

Une enquête interne a été menée

"Suite à l'abandon de toutes les charges contre Mason Greenwood en février 2023, Manchester United a mené une enquête approfondie sur les allégations faites à son encontre. Cette enquête s'est appuyée sur de nombreuses preuves et sur un contexte qui n'est pas du domaine public, et nous avons entendu de nombreuses personnes ayant une implication directe ou une connaissance de l'affaire", explique la communication des Red Devils.

"Tout au long de ce processus, le bien-être et le point de vue de la victime présumée ont été au cœur des investigations du club, et nous respectons son droit à l'anonymat tout au long de sa vie. Nous avons également des responsabilités envers Mason en tant qu'employé, en tant que jeune personne qui fait partie du club depuis l'âge de sept ans, et en tant que nouveau père avec sa compagne."

"La responsabilité incombe en dernier ressort au directeur général"

"La phase d'établissement des faits de notre enquête est maintenant terminée et nous sommes sur le point de prendre une décision sur l'avenir de Mason. Contrairement aux spéculations des médias, cette décision n'a pas encore été prise et fait actuellement l'objet d'intenses délibérations internes. La responsabilité incombe en dernier ressort au directeur général."

"Une fois prise, la décision sera communiquée et expliquée aux parties prenantes internes et externes du club. Cette affaire a été difficile pour toutes les personnes associées à Manchester United, et nous comprenons les fortes opinions qu'elle a suscitées sur la base des preuves partielles disponibles dans le domaine public. Nous vous demandons de faire preuve de patience pendant que nous franchissons les dernières étapes de ce processus mûrement réfléchi."

Des manifestations et l'équipe féminine visée

Une façon pour Manchester United de se rattraper après une série de manifestations avant le premier match de Premier League des Red Devils contre Wolves lundi. Le groupe de supportrices Female Fans Against Greenwood's Return souhaite que le club "fasse preuve d'une approche de tolérance zéro" à l'égard de la violence contre les femmes. La BBC révèlait ce vendredi que le club voulait attendre la consultation de son équipe féminine avant de prendre une décision, dont certaines sont toujours actuellement à la Coupe du monde de football féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Peu avant la publication du communiqué de Manchester United, The Athletic a révélé que le club avait déjà acté la réintégration de Mason Greenwood et que cette décision a été prise dès la première semaine d'août. Richard Arnold, directeur général de Manchester United, en aurait informé les autres dirigeants du club et aurait prévu d'enregistrer une vidéo afin d'expliquer cette décision aux salariés du club et au grand public. Mais alors que celle-ci aurait dû être dévoilée le 4 août, la date a été repoussée.

Mason Greenwood a été arrêté en janvier 2022 à la suite d'allégations concernant des images et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par sa compagne. Il a ensuite été accusé de tentative de viol, de comportement contrôlant et coercitif et d'agression entraînant des lésions corporelles. Après l'abandon des charges contre Greenwood le 2 février dernier, le Crown Prosecution Service a déclaré que des témoins clés s'étaient retirés et que de nouveaux éléments avaient été découverts, ce qui signifiait qu'il n'y avait "plus de perspective réaliste de condamnation".