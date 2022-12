Manchester United: Ten Hag fait de nouvelles révélations sur le départ de Ronaldo

En déplacement en Espagne pour un stage avec son équipe avant la reprise du championnat, l'entraîneur de Manchester United Erik ten Hag s'est livré à plusieurs journalistes anglais sur les contours de sa relation avec Cristiano Ronaldo, qui a tourné court.

"Ronaldo m'a dit qu'il voulait rester en été, l'interview a tout changé", a garanti Erik ten Hag aux différents journalistes anglais présents à ses côtés. En déplacement pour un stage en Andalousie avec son équipe de Manchester United - les Red Devils se sont inclinés contre Cadix (4-2) mercredi, et affrontent le Betis Séville ce samedi -, l'entraîneur néerlandais est revenu sur ce qui est devenu "l'affaire Ronaldo" et les différentes étapes qui ont précipité son départ.

C'est d'abord un Ten Hag peu bavard qui s'est présenté face aux journalistes, il ne semblait pas vouloir s'éterniser sur le sujet, en multipliant les "c'est le passé", "nous regardons vers l'avenir" ou encore "nous passons à autre chose". Par la suite, il a su se montrer plus bavard, dévoilant des informations intéressantes sur la situation de l'attaquant portugais ces derniers mois.

"J'aime travailler avec des joueurs de classe mondiale"

Il a d'abord tenu à rappeler que le départ de Ronaldo n'est que le résultat d'une mauvaise attitude de sa part, qui n'a pas su se comporter en grand professionnel. "Quand il est en forme, c'est un bon joueur et il pourrait nous aider à rebondir et à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est très clair. Mais il ne l'était pas", a expliqué Ten Hag.

De son côté, il assure qu'il n'avait aucun a priori, qu'il appréciait le joueur et qu'il aurait collaboré avec lui avec grand plaisir. "Je voulais travailler avec lui. J'aime travailler avec des joueurs de classe mondiale. Je sais qu'ils peuvent faire la différence et vous aider à atteindre vos objectifs. C'est pourquoi vous voulez avoir de tels joueurs dans votre vestiaire, acquiesce t-il. Mais ce qui s'est passé est arrivé. Je dois faire des choix autour des joueurs qui ne sont pas performants et choisir la meilleure équipe. Ma responsabilité est en faveur du club et de l'équipe. Ce sont les décisions que je dois prendre. Peu importe qui est la personne, il s'agit de notre performance actuelle. Il a choisi une autre voie."

Il affirme cependant qu'il n'est pas en guerre avec la star actuellement au Qatar avec le Portugal - qui affronte le Maroc ce samedi à 16h en quart de finale du Mondial -. "Oh oui", répond-il, lorsqu'il lui est demandé s'il aimerait avoir une conversation avec Cristiano Ronaldo. "J'ai tout fait de manière honnête, ouverte et transparente et nous avons eu des discussions sur ma vision, donc je n'ai aucun problème à parler avec lui", a poursuivi le technicien néerlandais.

Ten Hag a vu l'interview de Ronaldo... et n'a évidemment pas apprécié

"L'interview, en tant que club, tu ne peux pas l'accepter. Il y aurait forcément des conséquences. Pour franchir ce pas, il connaissait les conséquences. Avant, il ne me l'avait jamais dit", semble regretter l'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam.

D'autant que les deux hommes auraient eu une conversation au cours de l'été dernier, qui aurait scellé l'avenir de CR7 en Angleterre. "En été, nous avons eu une conversation. Il est entré et a dit 'Je te dirai dans sept jours si je veux rester'. Puis il est revenu et a dit: 'Je veux rester'. Jusqu'à ce moment (l'interview), je n'ai jamais rien entendu d'autre."

Concernant la décision de rompre le contrat de Cristiano Ronaldo, il indique qu'elle a été prise de manière collégiale, en parfait accord avec la direction du club, qui était sur la même longueur d'ondes. "Nous n'avions pas à en discuter. C'était assez clair. Richard (Arnold, le PDG), John (Murtough, directeur du football), moi, c'était clair pour tout le monde après cela (interview télévisée) qu'il devait partir." Le mardi 22 novembre, le contrat de Cristiano Ronaldo a été résilié.