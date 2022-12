Manchester United: "C’est le passé", la réponse lapidaire de Ten Hag sur le départ de Cristiano Ronaldo

Erik Ten Hag est sorti du silence ce mercredi pour aborder le sujet du départ de Cristiano Ronaldo. L'entraîneur néerlandais de Manchester United a fait preuve d'une certaine froideur et a rapidement tourné la page mancunienne de l'attaquant portugais.

Libéré de ses derniers mois de contrat à Manchester United, en pleine Coupe du monde au Qatar, Cristiano Ronaldo semble avoir obtenu ce qu'il cherchait depuis quelques semaines. En froid avec son entraîneur chez le Red Devils, la star portugaise l'avait ouvertement critiqué dans les médias.

Sans réelle surprise, Erik Ten Hag n'a pas semblé triste après le départ de l'attaquant de 37 ans. "Il est parti et c'est le passé, a lâché le technicien batave auprès des médias du club anglais. Nous regardons maintenant vers l'avant et nous regardons vers l'avenir."

Une relation compliquée entre CR7 et Ten Hag

Officialisé fin avril comme nouvel entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag a rapidement imposé sa patte sur le jeu de l'équipe première. Et plutôt que de rester dépendant d'un Cristiano Ronaldo vieillissant, le coach a choisi de s'en passer pour développer le collectif.

Cantonné à un rôle de remplaçant en Premier League, ne disposant que de la Ligue Europa pour accumuler les minutes, le quintuple lauréat du Ballon d'or est même allé au clash avec le Néerlandais de 52 ans lorsque celui ne l'a pas tituarisé contre Tottenham.

Invité à aller s'échauffer afin de rentrer pour les dernières minutes du choc face aux Spurs, le Lusitanien avait refusé puis avait quitté Old Trafford avant même le coup de sifflet final. A en croire Erik Ten Hag, le départ de Cristiano Ronaldo pourrait bien constituer une évolution positive pour Manchester United et la reconstruction du club.

"'Lorsque vous changez les choses dans une organisation et que vous changez la façon de jouer, cela prend du temps. Dans le football de haut niveau, on n'a jamais le temps, a encore analysé Erik Ten Hag pendant la trêve internationale liée au Mondial 2022. Les adversaires veulent vous tuer et c'est arrivé. Nous avons dû nous adapter rapidement et je pense que notre équipe a été formidable. La mentalité a changé et je pense que notre façon de jouer, notre style, a changé au cours de la saison. Et je pense que nous grandissons et nous devons continuer le processus."