Mercato: Alderweireld quitte Tottenham pour le Qatar

Le club de Tottenham annonce ce mardi que son défenseur central, Toby Alderweireld, 32 ans, quitte Londres pour rejoindre le club qatari d'Al-Duhail.

Une page se tourne à Tottenham avec le départ de Toby Alderweireld. Le défenseur central, international belge, est arrivé en 2015 à Londres en provenance de l’Atlético de Madrid. Aujourd'hui âgé de 32 ans, Alderweireld a fait 236 apparitions au cours de ses six années chez les Spurs.

Sur son compte twitter, le joueur a adressé un dernier message aux supporters et clamé son amour pour ce club où il aura notamment disputé une finale de Ligue des champions en 2019 contre Liverpool au Wanda Metropolitano de Madrid. Son équipe s’était inclinée, 2-0, contre les Reds.

"Six ans, deux maisons, une finale de la Ligue des champions et tant de souvenirs. Vous m'avez fait sentir que je faisais partie de votre club au moment où je suis sorti à White Hart Lane et que vous nous avez encouragés, quoi qu'il arrive, à entrer dans notre nouveau stade spécial. Merci d'abord au fan, puis à mes coéquipiers et à tous les membres incroyables du personnel des Spurs, de l'arrière-boutique et au-delà. Ce club sera toujours dans mon cœur et celui de ma famille."

Un Euro 2021 décevant

Après avoir participé à la Coupe du monde 2014 et 2018 puis au Championnat d’Europe 2016 en France, il a disputé le championnat d’Europe 2021, il y a quelques semaines avec la Belgique. Les Diables Rouges ont terminé en tête de leur groupe devant le Danemark avant d’éliminer dans la douleur le Portugal, 1-0 en huitième de finale. En quart de finale, la Belgique s’est inclinée, 2-1, contre l’Italie, qui a remporté la compétition quelques jours plus tard. Toby Alderweireld a pris part à quatre rencontres durant ce championnat d’Europe.