Premier League: Manchester City lâche des points contre Aston Villa malgré un nouveau but d'Haaland

Manchester City a concédé son deuxième match nul de la saison sur la pelouse d'Aston Villa et ce, malgré un nouveau but d'Erling Haaland (1-1).

Cette fois-ci, Erling Haaland n'a pas suffit. Malgré un nouveau but de son attaquant, Manchester City n'a pu faire mieux qu'un match nul sur la pelouse d'Aston Villa ce samedi (1-1), lors de la sixième journée de Premier League.

Longtemps supérieurs, les Citizens ont manqué de tranchant et de vivacité pour percer le verrou des Villans. Les joueurs de Pep Guardiola ont finalement trouvé l'ouverture grâce à l'inévitable Erling Haaland. Le Norvégien s'est étendu de tout son long pour prolonger une offrande de Kevin De Bruyne et inscrire son 10e but de la saison.

Arsenal peut s'envoler

L'ancien buteur de Dortmund réalise un début d'exercice canon avec sa nouvelle équipe puisqu'il est le joueur le plus rapide à avoir atteint dix buts dans l'histoire de la compétition, aux côtés de Mick Quinn en décembre 1992. Les champions d'Angleterre en titre aurait pu faire le break dans la foulée, mais De Bruyne a fracassé la barre transversale sur coup-franc.

Un coup du sort qui a sourit à Aston Villa et Leon Bailey, qui a profité d'une perte de balle des milieux de Manchester City pour égaliser d'une volée à la suite d'un centre de Ramsey. Pour la deuxième fois de la saison, les hommes de Pep Guardiola perdent des points et laissent le champ libre à Arsenal, qui peut s'envoler en tête de la Premier League en cas de succès face à Manchester United dimanche (17h30).