Mercato: la petite bourde de Vieira, qui a vendu la mèche un peu tôt sur son arrivée à Crystal Palace

Alors que les médias anglais annonçaient sa nomination imminente, Patrick Vieira a lui-même annoncé son arrivée sur le banc de Crystal Palace... avant de supprimer son tweet, ayant un peu trop devancé la communication de son club.

Sans doute un peu trop d'enthousiasme... Patrick Vieira est le nouvel entraîneur de Crystal Palace, où il va remplacer Roy Hodgson. Sans poste depuis son départ de l'OGC Nice, consultant durant l'Euro 2021, l'ancien international français s'est engagé pour trois ans, comme s'accordaient à le dire les médias anglais.

Le tweet de Patrick Vieira qui vend la mèche pour son arrivée à Palace © Twitter

Patrick Vieira a communiqué dès ce dimanche midi sur Twitter, avec trois emojis en guise de message: un aigle, en référence au surnom de ses futurs joueurs (les Eagles) et deux coeurs bleu et rouge, les couleurs du maillot. Sauf que le club londonien, qui avait un temps visé Lucien Favre, n'avait pas encore officialisé la nouvelle. Une petite bourde rectifiée par une suppression du message, quelques instants plus tard.

Une réponse pleine d'humour à Romano

Trop tard, beaucoup avaient déjà tout vu! Pas dénué d'humour, Patrick Vieira a répondu à un tweet de Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans le mercato, qui évoquait son précédent message. "Pas de 'here we go' (expression favorite du journaliste pour confirmer une information ndlr), je ne te crois pas", plaisante l'ancien joueur d'Arsenal, en ponctuant ses mots d'un clin d'oeil.

Le "here we go" est tombé dans la foulée. Et l'officialisation de la nouvelle n'était plus qu'une question d'heure. Crystal Palace a posté, peu après, un tweet identique à celui qu'avait posté Patrick Vieira initialement. Avant d'enchaîner avec le communiqué officiel.