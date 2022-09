Mort d'Elizabeth II: Arsenal, la seule équipe de football à avoir pris le thé avec la reine

Dans l'histoire du football anglais, les Gunners sont les seuls à avoir eu la chance de partager le thé à Buckingham Palace avec la reine Elizabeth II. Une invitation en guise de faveur de la part de Sa Majesté, après avoir manqué d'inaugurer l'Emirates Stadium.

Le Royaume-Uni pleure sa reine. Après l'annonce de la disparition de Sa Majesté Elizabeth II jeudi à l'âge de 96 ans, le pays tout entier a préparé son deuil national pour rendre hommage à celle qui siégeait sur le trône depuis le 6 février 1952.

Du côté du football anglais, la Premier League devait communiquer ce vendredi sur la tenue, ou non, des matchs du week-end. Plusieurs équipes engagées dans des compétitions européennes jeudi soir ont célébré un premier hommage à l'attention de leur reine. C'est le cas notamment d'Arsenal en Ligue Europa qui, lors de l'entrée sur la pelouse de Zürich lors de la deuxième mi-temps, a tenu à observer une minute de silence. Un symbole d'autant plus fort que le club du nord de Londres entretenait une relation de proximité rare avec la souveraine. Si elle n'a jamais révélé publiquement si elle supportait telle ou telle équipe, toujours est-il que les Gunners ont eu le privilège d'être invités à Buckingham Palace.

Un thé... pour s'excuser

Retour en 2006 : alors qu'Elizabeth II doit inaugurer l'Emirates Stadium le 26 octobre, celle-ci va finalement annuler au dernier moment, souffrant d'une douleur au dos. Son époux le prince Philippe, également duc d'Edimbourg, prend le relais. La plaque commémorative située à l'intérieur du stade n'aura pas le temps d'être modifiée et sur celle-ci est gravée à jamais: "Officiellement inauguré par Sa Majesté la reine".

Thierry Henry présente ses partenaires d'Arsenal à la reine Elizabeth II, le 15 février 2007. © FIONA HANSON / POOL / AFP

Le prince Charles accompagné de l'ancien président d'Arsenal Peter Hill-Wood lors de l'inauguration de l'Emirates Stadium, le 26 octobre 2006. © ODD ANDERSEN / POOL / AFP

Pour se faire pardonner, elle fera parvenir une invitation officielle à Arsène Wenger et ses hommes afin de se rendre au palais de Buckingham. Cette invitation prend une forme concrète quelques semaines plus tard et le 15 février 2007, voilà les Gunners dans l'antre royale, au milieu des corgis de la reine, pour prendre le thé en plein après-midi avec la souveraine du Royaume-Uni.

Ces dernières heures, un clip vidéo témoignant de cette sortie originale a fleuri de nouveau sur les réseaux sociaux des supporters d'Arsenal. On y voit notamment le capitaine de l'équipe, Thierry Henry, présenter ses partenaires à Elizabeth II.

"Je veux emmener vos chiens faire des promenades !"

Ce clip comporte d'ailleurs quelques séquences amusantes: du portier Manuel Almunia expliquant "qu'il n'aime pas le thé mais que vous devez le boire quand vous êtes ici" en passant par la grosse délégation brésilienne (Denilson, Gilberto Silva, Junior Baptista), le masticage de chewing-gum d'Emmanuel Adebayor... Sans oublier la folle histoire d'Emmanuel Eboué. L'Ivoirien, qui tire la révérence à la reine dans le clip, confessait en 2016 au Telegraph sa demande surréaliste auprès de la reine : "Je veux emmener vos chiens faire des promenades, les laver, les nourrir. Je veux être un gardien de chiens." De quoi provoquer un bon fou rire auprès du prince Philippe et de toute l'assistance.

Mais la palme de la meilleure blague revient peut-être à Arsène Wenger. Alors que l'emblème représentatif des Gunners d'Arsenal - le canon - est remis à la reine, l'Alsacien lâche : "ce n'est pas pour vous inciter à faire la guerre !" De quoi faire rire et sourire la souveraine, et marquer la fin d'un après-midi inoubliable pour Theo Walcott, 18 ans à l'époque, et consorts.