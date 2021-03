Equipe de France: Deschamps élogieux sur Ousmane Dembélé

Rappelé en équipe de France après plus de deux ans d'absence, Ousmane Dembélé va avoir l'occasion de confirmer avec les Bleus sa belle forme du moment affichée avec le FC Barcelone. En conférence de presse, Didier Deschamps s'est montré élogieux à propos des qualités de l'attaquant de 23 ans.

Champion du monde 2018 avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé n'avait plus connu les joies d'une convocation avec la sélection nationale depuis novembre 2018. Perturbé par les blessures, l'attaquant du FC Barcelone a retrouvé ces derniers mois une forme de constance au plus haut niveau. Suffisant pour convaincre Didier Deschamps pour le rappeler pour ce rassemblement de mars.

Dans le groupe pour les trois premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Ousmane Dembélé s'est imposé ces dernières semaines comme un titulaire en Catalogne. "C'est un joueur qui a montré ses qualités très tôt, il est encore jeune. S'il n'était pas venu depuis un moment, c'est parce qu'il n'a pas été épargné par les blessures. Il arrive à enchaîner aujourd'hui, a justifié Deschamps pour le retour de Dembélé. Il est capable de faire d'énormes différences, de marquer des buts. Il pourrait en mettre plus et gagner en efficacité mais ce n'est pas le transformer."

"Il faut qu'il puisse amener petit à petit plus de constance, du début à la fin d'un match"

Revenu dans la course pour une place dans le groupe France pour l'Euro, Ousmane Dembélé reste encore un joueur parfois soumis à du déchet face au but. Comme en témoigne son match au Parc des Princes face au PSG en Ligue des champions, où il n'a pas réussi à trouver la faille même s'il a eu le mérite de se procurer plusieurs occasions. "Il est au très haut niveau depuis pas mal de temps. Il est jeune. Qu'il gagne en efficacité, évidemment ce serait une bonne chose que ce soit pour lui, son équipe ou pour nous, a déclaré Deschamps à propos du joueur de 23 ans. En gagnant en maturité, on fait peut-être de meilleurs choix même si les attaquants ont toujours des périodes où ils sont moins efficaces. Ousmane a toujours eu cette capacité à créer, il ne finit pas toujours bien dans la zone de vérité mais c'est toujours le plus difficile."

A nouveau régulièrement utilisé par Ronald Koeman cette saison, Ousmane Dembélé a contribué à la large victoire du Barça ce dimanche face à la Real Sociedad (6-1) en inscrivant un but. "Il a ses fulgurances. Il faut qu'il puisse amener petit à petit plus de constance, du début à la fin d'un match. Il est comme ça, a analysé Deschamps. Non pas qu'il ne puisse pas progresser mais moi je préfère de toute façon regarder plus les qualités. Ils ont tous des petits défauts qu'on peut gommer avec le temps. On parle quand même d'un joueur au très haut niveau depuis des années."

Ousmane Dembélé va avoir désormais l'occasion de prouver avec le maillot de l'équipe de France et de reprendre le fil de son histoire avec les Bleus. Par le passé, Didier Deschamps n'avait pas hésité à pointer du doigt l'attitude du joueur, lui rappelant les exigences du plus haut niveau. Les conseils de Deschamps ont manifestement été entendus par Dembélé.