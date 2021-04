Premier League: à une semaine du PSG, Manchester City se rapproche encore du titre

Après les remous autour de la Super League et à une semaine d'affronter le PSG en demi-finale aller de la Ligue des champions (à suivre sur RMC Sport), Manchester City a dominé Aston Villa ce mercredi (2-1) dans le cadre de la 32e journée de Premier League. Et se rapproche du titre.

C'est une question de semaines désormais, pour voir Manchester City soulever le trophée de champion d'Angleterre. Si son principal rival, Manchester United (deuxième du classement) ne faillit pas d'ici là, ce pourrait être le 12 mai. Car les Cityzens ont repris leur marche en avant en Premier League ce mercredi, en s'imposant à Aston Villa (2-1) dans le cadre de la 32e journée.

Stones, une soirée à oublier

Le match ne fut pourtant pas simple pour les Skyblues, qui ont encaissé l'ouverture du score signée John McGinn, servi dès les premières secondes par Watkins après une intervention ratée de John Stones. Un John Stones qui aura vu sa rencontre s'achever à la 44e minute, pour une semelle sur Ramsey qui lui avait d'abord valu un carton jaune, modifié en rouge par l'arbitre après consultation du VAR.

Foden en feu

Entre temps, les joueurs de Pep Guardiola, qui restaient sur une défaite contre Leeds en championnat et une élimination par Chelsea en FA Cup, avaient repris les devants. Et avec la manière, comme sur ce premier but signé du très en forme Phil Foden, après une splendide action collective (22e). Rodri a inscrit le deuxième but mancunien à la 40e, du bout du crâne, sur un centre de Bernardo Silva. A noter que Matty Cash a aussi pris rouge peu avant l'heure de jeu, pour un enchaînement de fautes sur l'intenable Foden.

La victoire et l'essentiel sont là pour Manchester City, privé de Kevin De Bruyne, blessé et très incertain pour affronter le PSG mercredi (21h sur RMC Sport) en demi-finale aller de Ligue des champions. De quoi monter en puissance d'ici là, avec une finale de League Cup à jouer dimanche face à Tottenham.