Manchester City: De Bruyne appelle à une réflexion sur l’avenir du foot après l'épisode Super League

Kevin De Bruyne a posté sur les réseaux sociaux un message pour clamer son amour du football. Le milieu de terrain de Manchester City estime que le fiasco de la Super League offre un bon moment pour réfléchir au futur du ballon rond. Avec l'espoir d"inspirer "la prochaine génération de footballeurs" et "faire rêver les fans", explique le Belge.

La Super League n’aura même pas duré une semaine. Face à la vague de critiques dont elle a fait l’objet, la nouvelle compétition élitiste, impulsée par douze grands clubs européens, a volé en éclats en à peine deux jours. Le temps pour les six clubs anglais de faire machine arrière. Et pour les autres, de constater les dégâts. De nombreux joueurs s’en sont félicités sur les réseaux, de Raheem Sterling à Benjamin Mendy. Kevin De Bruyne a lui aussi posté un message pour exprimer son point de vue sur la situation. Avec l’envie de faire bouger les choses.

>> La crise de la Super League

Le milieu de terrain de Manchester City a d’abord rappelé qu’il avait quitté jeune sa "petite ville de Belgique", en rêvant de jouer au plus haut niveau. Mais son histoire n’aurait pas eu la même saveur sans adversité. "J’ai évolué dans les championnats de Belgique, d’Allemagne et d’Angleterre. J’ai aussi représenté fièrement mon pays. Mais le mot le plus important dans tout ça, c’est être en COMPETITION", explique le joueur des Diables Rouges.

"Je sais que je fais partie de ce grand business"

Après le fiasco de la Super League, De Bruyne estime qu’il est temp de se poser pour réfléchir au football de demain. "Avec tous les événements qui se sont déroulés ces derniers jours, c’est peut-être le bon moment pour que tout le monde se réunisse et qu’on essaie de trouver une solution, explique le prochain adversaire du PSG en demi-finale de la Ligue des champions (28 avril, sur RMC Sport 1). Nous savons que c'est un grand business et je sais que je fais partie de ce business. Mais je suis toujours un petit garçon qui adore jouer au football. Il ne s'agit pas là d'une certaine entité, il s'agit du football dans le monde entier. Continuons d'inspirer la prochaine génération de footballeurs et faisons rêver les fans".

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité PSG-Manchester City