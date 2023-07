Premier League: Arsenal dévoile la statue de Wenger devant l’Emirates Stadium

Arsène Wenger, manager d’Arsenal pendant 22 ans, a désormais sa statue devant l’Emirates Stadium. Les Gunners ont dévoilé les premières images ce vendredi.

Un bel hommage pour l’un des managers les plus iconiques de l’histoire de la Premier League. Ce vendredi, Arsenal a dévoilé la statue à l'effigie d’Arsène Wenger juste devant l’Emirates Stadium. Le technicien français, coach des Gunners entre 1996 et 2018, est représenté en train de soulever le trophée de la Premier League.

La statue mesure 3,5m de haut et pèse environ 500 kg. Elle a été inaugurée à l’occasion des 20 ans de la campagne des "Invincibles" (2003-2004), une saison lors de laquelle les hommes d’Arsène Wenger ont réussi l’exploit de rester invaincus en Premier League.

La statue d'Arsène Wenger a été dévoilée par Arsenal ce vendredi 28/07/2023 © Arsenal

Il rejoint Thierry Henry

"C’est un si bel hommage, a salué Mikel Arteta, actuel coach d’Arsenal, sur le site internet des Gunners. Le club a fait quelque chose de spécial pour Arsène, qu’il mérite pleinement. Avec une statue au stade, Arsène peut avoir cette reconnaissance et être présent dans notre club pour toujours."

Arsène Wenger n’est pas le premier Français à recevoir un tel honneur. En décembre 2011, Thierry Henry avait eu le droit à sa statue sur le parvis de l’enceinte londonienne. L’attaquant français n’est désormais plus seul et est donc rejoint par celui qui l’a dirigé entre 1999 et 2007 puis en 2012 à Arsenal.