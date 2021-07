Premier League: Arsenal dévoile son nouveau maillot

Arsenal vient de dévoiler son nouveau maillot domicile pour la saison 2020-2021. Il reste fidèle à son style traditionnel avec une petite nouveauté.

Après Manchester City et Manchester United ces deux derniers jours, un autre cador anglais, Arsenal, a révélé ce vendredi matin son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Du classique pour le club de Londres, avec un fond rouge et des manches blanches. La seule nouveauté se trouve au niveau des épaules, avec les trois bandes distinctives de l’équipementier Adidas, en bleu marine. Le maillot sera accompagné d’un short et de chaussettes blancs.

"Je l’adore, a déclaré Kieran Tierney, latéral gauche écossais des Gunners qui figure parmi les joueurs utilisés pour lancer ce nouveau maillot. Le design est intelligent, j’ai hâte de le porter et de représenter le club, auprès des supporters… Cela n’a pas été pareil, sans eux. Nous sommes impatients et nous avons hâte de voir l’Emirates vibrer à nouveau."

Le maillot présenté contre les Rangers

La nouvelle tunique des coéquipiers de Kieran Tierney sera portée pour la première fois lors d’un match amical commémoratif du 150e anniversaire des Glasgow Rangers, champions d’Ecosse en titre, samedi à l’Ibrox Stadium.

