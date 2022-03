Arsenal: l'anecdote de Petit sur une célébration "arrogante" de ThierryHenry

Dans Rothen s'enflamme sur RMC, Emmanuel Petit a raconté avoir eu une conversation franche avec Thierry Henry sur la manière dont ce dernier célébrait ces buts. L'ancien milieu de terrain n'était pas très friand de l'attitude "arrogante" de l'attaquant.

Les célébrations dans le football ont toujours été source de débats. Comme évoqué dans Rothen s'enflamme sur RMC, mercredi, Kylian Mbappé fait partie de ces joueurs pafois critiqués pour sa façon de fêter les buts. Un auditeur a d'ailleurs fait le rapprochement avec Thierry Henry, qui n'a pas souvent été dans le partage avec le public et qui s'est démarqué avec des célébrations peu souriantes. L'occasion pour Emmanuel Petit, membre de la Dream Team RMC Sport, de raconter une anecdote datant des années 2000 à Arsenal.

"Il ne l'a pas bien pris"

Il raconte: "J'ai eu cette conversation avec Titi devant Arsène Wenger quand on jouait à Arsenal. On faisait un truc de sponsoring, on était cinq. Il y avait Dennis Bergkamp et Patrick Vieira... On avait joué quelques jours auparavant. Titi avait scoré un doublé, je crois, à Highbury. Je n'avais pas du tout aimé sa célébration. Il était allé au poteau de corner, avec une attitude extrêmement arrogante. Je lui avais dit que moi et certains joueurs n'aimions pas comment il célébrait".

Mais Thierry Henry n'avait manifestement pas apprécié la remarque. "Il ne l'a pas bien pris, à juste titre, ajoute Manu Petit. C'était too much à mon goût. J'avais interpellé Arsène pour lui dire que ce n'était pas à moi de le dire, mais à lui".