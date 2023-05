Premier League: avant le Real, Manchester City se fait peur contre Leeds et accentue la pression sur Arsenal

Vainqueur de Leeds (2-1) à domicile, Manchester City conforte sa première place en tête de la Premier League et prend même, au moins provisoirement, quatre points d'avance sur Arsenal, avec un match en retard à disputer.

Dix à la suite pour Manchester City, dans son duel à distance avec Arsenal, en tête de la PL. Manchester City n’a eu aucun mal à dominer (2-1) une faible équipe de Leeds (18 tirs à 4 en faveur de City, 81% de possession), que le retour aux affaires de Sam Allardyce n’a pas permis de revigorer, samedi lors de la 35e journée de Premier League. La formation de Pep Guardiola a enchaîné un dixième succès d’affilée dans le championnat anglais, sans avoir eu recours à l’efficacité de son serial buteur norvégien.

Erling Haaland crève l’écran cette saison en Angleterre et semble évoluer sur une autre planète ces derniers temps, mais rien ne lui a réussi cet après-midi à l’Etihad.

Malheureux en première période à mesure que les offensives de City se faisaient de plus en plus précises (16e, 18e, 25e, 41e), Haaland a touché la barre (49e) et le poteau (62e) dans le deuxième acte. Erling Haaland n’a pas toujours été bien trouvé quand il n’était pas lui-même un peu trop court ou pas suffisamment inspiré. Mais City dispose cette saison d’un large éventail d’options sur le plan offensif.

La menace est protéiforme dans le système Guardiola, et c’est le milieu de terrain allemand Ilkay Gündogan qui a finalement endossé le costume de buteur avec un doublé (19e, 27e). Ses deux buts ont d’ailleurs été inscrits sur deux actions quasiment en tout point identiques, avec Riyad Mahrez à l’initiative sur le côté droit.

Gündogan se manque sur penalty et rate le triplé

Gündogan a eu l’occasion de réaliser un joli triplé, mais il a vu sa tentative heurter le poteau de Robles (85e). L’échec aurait pu être anecdotique si Rodrigo n’avait pas relancé le suspense dans la foulée (85e) tant la domination de Manchester City aura été écrasante. La réduction du score des Peacocks, profitant du mauvais renvoi d’Akanji, a rendu la fin de match des Cityzens plus complexe à gérer mais ces derniers ont fini par l'emporter.

Ce succès permet à Manchester City d'accroître son avance en tête et d'accentuer la pression sur les Gunners de Mikel Arteta - défaits (1-3) il y a peu par ces mêmes Skyblues - qui auront un gros tournant de la saison à négocier dimanche, face à Newcastle. Sachant que les Citizens auront eux encore un match en retard à disputer (sur la pelouse de Brighton, le 24 mai).