Premier League: l'équipe-type de la saison dévoilée, avec un Français

La Premier League a dévoilé ce vendredi l'équipe-type de la saison 2022-2023. Comme attendu, Arsenal et Manchester City sont bien représentés, notamment avec la présence de William Saliba en défense centrale.

La Premier League est loin d'avoir livrée tous ses verdicts et pourtant l'équipe-type du championnat vient d'être révélée ce vendredi. Et elle fait la part belle à Arsenal et Manchester City, qui se livrent une lutte féroce pour le titre à quatre journées de la fin du championnat. Du côté des Gunners, Aaron Ramsdale garde les buts de ce XI de luxe. Il est accompagné d'Oleksandr Zinchenko, Martin Odegaard et William Saliba, seul Tricolore présent.

Titulaire lors des 27 premières journées de Premier League, l'international français n'a plus joué depuis le 16 mars dernier en raison d'une blessure au dos. Une absence qui coïncide avec la méforme d'Arsenal, qui a vu Manchester City inverser totalement la tendance dans la course au titre.

L'équipe-type de la Premier League pour la saison 2022-2023

Ramsdale - Trippier, Ruben Dias, Saliba, Zinchenko - Casemiro, De Bruyne, Odegaard - Salah, Rashford, Haaland

Haaland en chef de file

Les champions d'Angleterre comptent eux trois éléments dans l'équipe-type, avec Ruben Dias, Kevin De Bruyne et l'inévitable Erling Haaland, auteur de 35 buts en Premier League cette saison. Un record qui pourrait encore exploser, d'autant que les Citizens doivent encore jouer cinq matchs cette saison (Leeds, Everton, Chelsea, Brighton, Brentford). Un calendrier qui devrait leur permettre de garder la main pour la conquête d'un neuvième titre de champion, le troisième consécutif.

Avant la 35e journée, les joueurs de Pep Guardiola ont un point d'avance sur ceux de Mikel Arteta - et un match en retard à jouer. Pour conserver ses espoirs de titre, Arsenal devra s'employer avec notamment un choc face à Newcastle dimanche.