Premier League: Beckham intègre à son tour le Hall of Fame

Quelques heures après Steven Gerrard, c’est une autre légende du football anglais, David Beckham, qui est intronisé au Hall of Fame de Premier League. L’iconique numéro 7 de Manchester United a notamment remporté six fois le championnat.

Après Shearer, Henry, Cantona, Keane, Bergkamp, Lampard et Gerrard, c’est au tour de David Beckham de recevoir les honneurs de la Premier League. L’ancienne gloire mancunienne est intronisé au Hall of Fame du championnat, ce jeudi.

"Ravi d'être reconnu aux côtés de ces icônes"

"C'est un honneur d'être intronisé au premier Hall of Fame de la Premier League aux côtés de ces légendes du jeu et du championnat, déclare sur le site officiel le sextuple vainqueur de la Premier League (en 8 saisons). La Premier League a été une partie très importante de ma carrière et de ma vie. Je suis ravi d'être reconnu aux côtés de ces icônes avec lesquelles j'ai joué, concouru et que j'ai admirées".

Rappelons que pour être intronisé, les joueurs doivent avoir pris leur retraite sportive au 1er janvier 2020 et recevoir suffisamment de votes de la part du public. L’ancien Red Devil n’a plus chaussé les crampons depuis 2013 et une dernière pige au Paris Saint-Germain. Au cours de son passage en Premier League (1996-2003), Beckham a disputé 265 matchs, pour 62 buts et 80 passes décisives. Il a également remporté son unique Ligue des champions avec Manchester United en 1999.

Beckham salue le soutien de ses fans

"C'est encore plus un honneur pour moi de savoir que c'est grâce aux supporters, ajoute l’ex-international anglais. Cette dernière année a montré à quel point les fans sont importants pour le jeu et c'est tellement génial de les voir revenir lentement dans les stades parce qu'ils rendent le football vraiment spécial. […] Merci à tous ceux qui ont voté".