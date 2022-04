Premier League: cette étude qui fait mal à Manchester United sur sa gestion catastrophique

Balayé par Liverpool (4-0 mardi soir), Manchester United n'a plus remporté le moindre trophée depuis 2017 alors qu'il arrive en tête des dépenses nettes de transfert depuis dix ans, avec un solde négatif de plus d'un milliard d'euros.

C’est une épine dans le pied des décideurs mancuniens. Une fâcheuse habitude dont ils peinent à se départir. Et la tendance n’est pas prête de s’inverser si l’on en croit les dernières déclarations de Ralf Rangnick, qui envisage le recrutement de 9 à 10 joueurs pour son successeur. Manchester United est un club qui dépense énormément sur le marché des transferts, et mal. La conclusion de la dernière lettre hebdomadaire de l’observatoire du football CIES est sans appel.

Manchester United a une balance des transferts parmi les plus déficitaires d’Europe. Le club arrive même en tête du classement avec un solde négatif de plus d'un milliard d'euros, devant Manchester City et le Paris St-Germain. Ce qui veut dire, pour la faire simple, que le club anglais recrute cher et vend très peu lors de mercatos ruineux pour sa trésorerie. Quatorze clubs anglais figurent dans le top 20 des clubs ayant les dépenses nettes de transfert les plus négatives.

"Recueillies avec le plus grand soin grâce au recoupement de toutes les sources possibles, officielles ou non, les données incluent les éventuels frais annexes inclus dans les transactions, indépendamment de leur paiement réel", précise le CIES. "Dans la limite des informations disponibles, les revenus provenant des commissions de vente sont également pris en compte", ajoute-t-il.

Dépenses somptuaires, bilan (plus que) mitigé

Les Red Devils ont recruté à tour de bras ces cinq ou six dernières années, le plus souvent pour des résultats plus que mitigés, voire pas du tout à la hauteur si on s’en tient au palmarès du club. Manchester United n’a plus remporté le moindre trophée depuis 2017. Les dirigeants mancuniens n’ont pourtant pas lésiné pour renforcer toutes les lignes de cette équipe, avec un déficit de 586 millions d’euros depuis le mercato estival 2016, marqué par le retour de Paul Pogba.

Il y a bien eu une cure d’austérité à l’été 2018, où le club a semblé emprunter un virage complet, mais ce ne fut qu’un mirage. Après une saison plus sage, United a repris son cap de la démesure en dépensant plus de 225 millions d’euros en deux mercatos. Symbole de cette folie dépensière, Harry Maguire est arrivé en provenance de Leicester pour 90 millions d’euros à l’été 2019, devenant ainsi le défenseur le plus cher de l’histoire.

Certes, l’international anglais n’a quasiment loupé aucune minute en Premier League et a pris le brassard de capitaine, mais les performances du joueur sont vivement critiquées en Angleterre, et ce depuis plusieurs mois désormais. Au rayon des déceptions, Romelu Lukaku n’a pas totalement répondu aux attentes non plus, lors de ses deux saisons passées dans le nord de l’Angleterre.

Quant aux derniers arrivés, l’exemple le plus frappant est celui du Néerlandais Donny van de Beek. Acheté pour la coquette somme de 39 millions d’euros, l’ancien de l’Ajax a passé la moitié des matches de Premier sur le banc quand il n’était pas blessé, comme c’est le cas en ce moment.