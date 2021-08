Premier League: Chelsea démarre fort et corrige d’entrée le Crystal Palace de Vieira

Pour la reprise de la Premier League, Chelsea, vainqueur de la dernière Ligue des champions, n’a pas tremblé et a battu Crystal Palace 3-0 ce samedi. Patrick Vieira, nouveau coach des Eagles, démarre son aventure avec une lourde défaite.

Chelsea a un statut de champion d’Europe à tenir et l'a bien fait, ce samedi pour sa première rencontre de Premier League cette saison. Même sans Romelu Lukaku, pas encore disponible, les joueurs de Thomas Tuchel ont déroulé face à Crystal Palace pour s’imposer 3-0. Marcos Alonso a ouvert la marque sur coup-franc, avant des buts de Christian Pulisic et Trevoh Chalobah.

Trois jours après leur victoire en Supercoupe d’Europe face à Villarreal, les Blues continuent leur marche en avant. Ils ont répondu à Manchester United, facile vainqueur face à Leeds (5-1), en attendant les matchs de Liverpool (samedi, 18h30), Manchester City et Tottenham (qui s’affrontent ce dimanche à 17h30).

Débuts difficiles pour Vieira

Patrick Vieira, nommé entraîneur de Crystal Palace il y a un peu plus d’un mois, débute donc difficilement son aventure comme entraîneur en Premier League. Malheureusement pour lui, le calendrier des Eagles est très copieux pour les prochaines semaines. Au cours des 9 prochaines rencontres de championnat, Vieira devra affronter Tottenham, Liverpool, Leicester, Arsenal et Manchester City, au milieu de matchs légèrement plus abordables.

Dans les autres rencontres qui se jouées à 16h, Leicester s’est imposé sur le plus petit des scores contre Wolverhampton grâce à un but de Jamie Vardy. L’attaquant anglais est généralement au rendez-vous du premier match de la saison : c’est la 7e fois qu’il marque lors du week-end d’ouverture.