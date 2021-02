Premier League: Chelsea poursuit sa folle remontée, premier but de Giroud en 2021

Chelsea s'est facilement imposé à domicile contre Newcastle ce lundi soir (2-0), notamment grâce à un but d'Olivier Giroud. Les hommes de Thomas Tuchel enchaînent leur quatrième victoire consécutive et se replacent dans le top 4 du championnat, eux qui étaient neuvièmes au moment de la prise de fonction du technicien allemand fin janvier.

Plus personne n'arrête Thomas Tuchel et Chelsea. Ce lundi soir, le technicien allemand a enchaîné sa quatrième victoire consécutive en Premier League à la tête du club londonien. Ses hommes, largement dominateurs, ont su profiter d'une très faible opposition pour dominer Newcastle (2-0) et frapper un grand coup au classement.

A la fin de cette 24e journée, Chelsea est en effet quatrième de Premier League, à égalité de points avec West Ham et à quatre longueurs du podium. Une sacrée performance quand on se souvient que l'équipe traînait sa peine à la neuvième place du championnat au moment de la nomination de Thomas Tuchel.

Les Blues ont été mis sur orbite à la demi-heure de jeu par Olivier Giroud. L'attaquant français, en renard des surfaces après une frappe de Timo Werner repoussée dans l'axe par le portier de Newcastle, a inscrit son premier but de l'année 2021 - et donc son premier depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc des Blues. De quoi marquer de gros points dans la tête du technicien allemand, qui l'avait laissé sur le banc sans le faire entrer en jeu contre Burnley (31 janvier) puis contre Tottenham (4 février).

Werner se rassure, Abraham sort sur blessure

Le compère du champion du monde français en attaque, Timo Werner, n'avait pas non plus fait trembler les filets depuis la nomination de Thomas Tuchel. Déjà auteur d'un gros match contre Sheffield le week-end passé (victoire 2-1), avec deux passes décisives au compteur, l'Allemand a été récompensé de son activité à la 38e minute. Seule ombre au tableau pour le secteur offensif des Blues : la sortie sur blessure de Tammy Abraham dès la 20e minute de jeu.

Samedi, les Londoniens se déplaceront sur la pelouse de Southampton pour tenter de poursuivre leur belle série de victoires. Après, ils mettront le cap sur l'Atlético de Madrid, qu'ils défient en huitième de finale de la Ligue des champions (match aller le mardi 23 février à 21h sur RMC Sport). Une compétition où Thomas Tuchel, vice-champion en titre à la tête du PSG, aura à coeur de briller.