Premier League: Everton condamne les chants homophobes de ses supporters

Everton a condamné le "comportement inacceptable" de certains de ses supporters dans les tribunes de Stamford Bridge pour le match entre Chelsea et les Toffees, jeudi soir (1-1). Les fans se sont rendus coupables de chants homophobes à l'encontre d'un joueur des Blues.

Il ne pouvait pas laisser passer ça. Jeudi soir, quelques minutes après le coup de sifflet final du match opposant Chelsea aux Toffees (1-1, 17e journée de Premier League), le club d'Everton a publié un communiqué sur Twitter pour dénoncer le comportement de certains de ses supporters.

"Everton condamne les chants homophobes dirigés à l'encontre d'un joueur de Chelsea ce soir à Stamford Bridge. Un tel comportement ne représente pas les valeurs de notre club, de notre sport et de notre communauté. Grâce à notre campagne 'Tous ensemble maintenant', nous promouvons et célébrons la diversité et l'inclusivité au sein de notre club, de notre jeu et de notre communauté."

Déjà un précédent à Goodison Park en 2019

Le communiqué du club de Liverpool répondait à un tweet du groupe de supporters LGBTQ+ d'Everton, "Rainbow Toffees", qui alertait sur ce qu'il s'était passé dans les travées de Stamford Bridge. "Nous avons été informés des chants 'Chelsea rent boy' ("l'escort boy de Chelsea"). C'est homophobe et ça doit cesser."

Il y a deux ans, en décembre 2019, le club d'Everton avait déjà enquêté sur des chants homophobes, entonnés cette fois-ci à Goodison Park lors d'une rencontre de Premier League... déjà contre Chelsea. A l'époque, les chants visaient les supporters du club londonien.