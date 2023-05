Premier League: Ferdinand recadre Emery après la défaite d'Aston Villa contre Manchester United

Après la victoire de Manchester United face à Aston Villa le week-end dernier (1-0), l'ancienne légende des Red Devils, Rio Ferdinand, a demandé à Unai Emery de calmer le jeu, lui qui réalise une saison exceptionnelle sur le banc des Villans.

La belle série d'Aston Villa a pris fin ce dimanche, lors de la défaite face à Manchester United à Old Trafford (1-0), pour le compte de la 34e journée de Premier League. Invaincus depuis le 25 février, les Villans d'Unai Emery ont chuté sur un but de Bruno Fernandes et ont été freinés dans leurs ambitions européennes. De quoi ravir Rio Ferdinand, l'ancienne légende des Red Devils, qui s'est montré taquin à l'égard du technicien espagnol.

"Nous avons mis fin à leur série de dix matchs sans défaite. Unai Emery produisait des miracles, et qui intervient pour l'arrêter ? Bruno Fernandes. Assieds-toi, Unai. Sois réaliste et reste à ta place", a déclaré l'ancien défenseur dans son podcast Rio Ferdinand Presents Five.

Villa aux portes de l'Europe

Arrivé sur le banc des Villans en novembre après avoir réalisé une campagne européenne de haute volée avec Villarreal (demi-finale de C1), Unai Emery réalise un travail colossal outre-Manche, répondant à certains de ses détracteurs qui lui reprochaient un passage raté à Arsenal de 2018 à 2019. 16e de Premier League avant la Coupe du monde, Aston Villa est aujourd'hui 7e, à neuf points de la Ligue des champions. Si la C1 semble inatteignable, une qualification en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conference est tout à fait envisageable.

Villa n'est qu'à deux points de Liverpool (5e) et est à égalité avec Tottenham (6e avec 54 pts). Deux équipes qu'Unai Emery retrouvera lors des quatre dernières journées (en plus de Wolverhampton et Brighton), pour entretenir un doux rêve européen que les supporters attendent depuis la saison 2010-2011.