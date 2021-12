Covid-19: l'entraîneur de Brentford veut le report de toute la prochaine journée de Premier League

Alors que les cas de Covid-19 explosent en Angleterre, Thomas Frank, le coach de Brentford, a demandé à la Premier League de reporter tous les matchs la prochaine journée de championnat et ceux du prochain tour de la League Cup pour limiter la propagation du virus.

Le coach de Brentford sera-t-il entendu? Alors que son club est fortement touché par le Covid-19 avec désormais 13 cas recensés au sein du groupe de joueurs et du staff, le manager de Brentford Thomas Frank demande la suspension de tous les prochains matchs de Premier League.

"Nous pensons qu'il faudrait reporter toute la journée de Premier League prévue ce week-end, explique le technicien en conférence de presse ce jeudi. Les cas de Covid explosent le plafond dans tous les clubs de Premier League, cela pose problème à tout le monde. Reporter cette journée et le prochain tour de League Cup (prévu la semaine prochaine, ndlr) donnerait au moins quatre ou cinq jours à tout le monde pour faire en sorte de casser la chaîne et d'apaiser la situation dans les centres d'entraînement."

Déjà trois matchs reportés en moins d'une semaine

Lors des sept derniers jours, déjà trois matchs de Premeir League ont été reportés à cause des cas de Covid: Brighton-Tottenham, dimanche, Brentford-Manchester United, prévu mardi et Burnley-Watford ce mercredi. Les Spurs ont également vu leur dernier match de poule de la Conférence League face à Rennes annulé après avoir déclaré avoir huit joueurs et cinq membres du staff positifs. Alors qu'ils avaient fait la demande pour reporter leur match face à Leicester, également touché par la pandémie, la Premier League avait refusé.

Lundi dernier, l'instance avait annoncé un record hebdomadaire de tests positifs au Covid depuis la généralisation des dépistages en mai 2020 avec 42 échantillons positifs sur 3805 tests parmi les joueurs et les staffs. Pas de quoi rassurer les acteurs du championnat anglais, qui attaquent la période la plus dense de l'année avec trois journées pendant le Boxing Day.