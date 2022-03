Premier League: Leeds battu à Leicester pour la première sans Bielsa

Moins d’une semaine après le licenciement de Marcelo Bielsa, Leeds a perdu à Leicester ce samedi (1-0), avec Jesse Marsch sur le banc des Peacocks. Leeds poursuit donc sa mauvaise série et reste en danger, 16e de Premier League.

L’après-Bielsa ne s’annonce pas beaucoup plus facile que les dernières semaines, lorsque l’Argentin était encore sur le banc d’une équipe de Leeds qui a enchaîné les défaites. Ce samedi, pour le premier match de Jesse Marsch comme coach des Peacocks, Leeds s’est incliné 1-0 à Leicester, futur adversaire de Rennes sur la scène européenne, dans un match que les Foxes n’ont pourtant pas dominé.

Jesse Marsch, comme un héritage aux idées de Marcelo Bielsa, avait aligné une équipe ambitieuse avec quatre joueurs offensifs sur le terrain dès le coup d’envoi. Après les hommages des joueurs de Leeds depuis le départ de leur coach argentin dimanche dernier, c’était d’ailleurs au tour des supporters de saluer Bielsa avec des banderoles et des drapeaux.

6 défaites en 7 matchs pour Leeds

Mais Leeds, qui a tiré 19 fois au but, s’est fait cueillir par Leicester, qui a ouvert le score grâce à Harvey Barnes après l’heure de jeu avant de fermer la boutique. Les Peacocks, pas chanceux, ont même terminé en infériorité numérique ou presque. Taylor Roberts, entré en jeu à la 76e, s’est rapidement blessé et a passé les dix dernières minutes en marchant sur le terrain, faute de changement possible.

Leeds enchaîne donc son 6e revers en 7 matchs, même si celui-ci est moins sévère que les récentes valises prises contre Everton, Manchester United, Liverpool et Tottenham. Les joueurs de Jesse Marsch pointent donc à la 16e place de Premier League, mais avec Everton et Burnley sur leurs talons et avec plusieurs matchs en retard. L’opération sauvetage promet d’être difficile.