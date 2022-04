Avec un quadruplé de Jesus, Manchester City corrige Watford et met la pression sur Liverpool

Emmené par un Gabriel Jesus des grands jours, Manchester City n’a eu aucun mal pour écarter Watford ce samedi à Etihad stadium (5-1), dans le cadre de la 34e journée de Premier League. Les joueurs de Pep Guardiola mettent la pression sur Liverpool, qui reçoit Everton dimanche, en prenant provisoirement quatre points d’avance.

Manchester City n’a pas fait dans le détail. Le leader de la Premier League a cartonné Watford (5-1) ce samedi, pour la 34e journée de championnat, devant ses supporters, et prend provisoirement quatre longueurs d’avance sur son dauphin, Liverpool.

Gabriel Jesus, pisté par Arsenal, débute son festival dès la 4e minute. Bien servi par Zinchenko, le Brésilien trompe le vétéran Ben Foster (39 ans). Bis repetita à la 23e minute lorsque Kevin De Bruyne dépose un centre millimétré sur la tête de Jesus, qui double la mise. L’ancien Niçois, Hassane Kamara, mène une timide révolte chez les Hornets en trompant Ederson d’une frappe croisée et redonne espoir à l’actuel 19e de Premier League. Une rébellion vite éteinte par Rodri, qui remet Watford deux longueurs derrière les Citizens, peu avant la mi-temps (34e). Gabriel Jesus s’est cette fois mué en passeur pour servir l’international espagnol.

Gabriel Jesus puissance 4

Dès le début du second acte, Guardiola et ses joueurs tuent le match. Gabriel Jesus, que la presse anglaise place dans le viseur d'Arsenal, renfile son costume de buteur une troisième fois sur pénalty à la 49e, puis une quatrième, impeccablement servi par l’inévitable Kevin de Bruyne. Le match étant plié, Manchester City se met en mode pilote automatique et se contentent de contrôler les velléité adverses. Malgré quelques incursions des Skyblues, le score ne bougera pas et City repart de l'Etihad avec les trois points et une différence de but soignée.

Une bonne chose avant le derby de la Mersey ce dimanche entre Liverpool et Everton. Les joueurs de Jürgen Klopp devront impérativement s’imposer afin de ne pas laisser City prendre quatre points d’avances à cinq matchs du terme du championnat. Avant de retrouver le quotidien du championnat, City recevra le Real Madrid en demi-finale aller de Ligue des champions mardi.