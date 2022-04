Premier League: Shelvey voit Newcastle devenir "comme City et le PSG"

Le milieu de terrain de Newcastle, Jonjo Shelvey, ne cache pas ses ambitions et estime que, grâce aux nouveaux propriétaires saoudiens, le club pourra bientôt rivaliser avec les plus grands d’Europe, "comme City et le PSG".

Jonjo Shelvey est plein d’ambitions pour Newcastle. Surtout depuis le rachat du club cet automne par un consortium saoudien, piloté par le prince héritier Mohammed ben Salmane. Les médias anglais avaient alors évoqué un accord de vente à hauteur d'environ 352 millions d'euros.

"Comme Manchester City ou le PSG"

Dans un entretien accordé à Skysport, le milieu de terrain s’est montré confiant: "Ce club sera très grand, comme Man City ou le PSG", a-t-il promis. "Il faudra du temps, c'est un processus de construction. Mais Newcastle peut aller au sommet. Nous devons juste être patients", a développé l’Anglais.

Surtout, Jonjo Shelvey, arrivé au club en 2016, espère continuer l’avanture avec Newcastle. "Tout ce que je veux, c'est faire partie de ce processus. […] Je veux montrer au club que je mérite quelques années supplémentaires", a-t-il confié à Skysport.

En attendant la saison prochaine, Newcastle est 14e de Premier League. Portés par Bruno Guimaraes, les Magpies restent sur deux victoires consécutives. Contre Leicester dimanche (2-1), l’ancien Lyonnais a inscrit un doublé et a offert la victoire à son équipe au bout du temps additionnel (95e).