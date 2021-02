Manchester City-West Ham: 20eme victoire de suite pour les Cityzens qui foncent vers le titre

Manchester City a signé une 20e victoire consécutive contre West Ham (2-1) ce samedi lors de la 26e journée de Premier League. Les protégés de Pep Guardiola l’ont emporté grâce à des buts de Ruben Dias et John Stones.

Surprenant quatrième de Premier League avant cette 26e journée, West Ham espérait se rapprocher du podium lors de son duel contre Manchester City à l’Etihad Stadium. En vain, les Citizens de Pep Guardiola ont une nouvelle fois accru leur avance en tête du championnat en s’imposant face aux Hammers (2-1).

Quelques jours après une victoire convaincante à Mönchengladbach en Ligue des champions (0-2), les Bleus de Manchester n’ont pas impressionné et ont même parfois été mis en difficulté par le club londonien. Notamment en première période.

Une première période accrochée

Le Portugais Ruben Dias a cru lancer le match de son équipe à la demi-heure de jeu d’une belle tête sur un centre parfait de Kevin de Bruyne (1-0, 30e). Après avoir pourtant manqué six matchs de Premier League cette saison, le Belge a rejoint Harry Kane tout en haut du classement des meilleurs passeurs avec onze caviars.

Mais Michail Antonio a égalisé à quelques instants de la mi-temps sur une passe de l’ancien de Red Devils, Jesse Lingard. (1-1, 43e). Un peu moins bien physiquement, comme émoussés par leur joute européenne, les joueurs de City ont semblé proche de s’écrouler et la première moitié du match a donné de beaux espoirs aux visiteurs.

Stones soulage City

Des espoirs assez rapidement éteints. Plus appliquée, l’équipe de Pep Guardiola a serré le jeu au retour des vestiaires. On l’oublierait presque tant les talents offensifs (52 buts marqués en PL) ne manquent pas du côté de City, mais cette équipe possède aussi la meilleure défense de Premier League avec seulement 16 buts encaissés.

Une défense aussi imperméable qu’efficace. Longtemps contesté depuis sa signature à Manchester, John Stones confirme son excellent début de campagne et a inscrit son quatrième but toutes compétitions confondues en 2020-2021 sur une passe de Riyad Mahrez (2-1, 68e).

Aucun défenseur du championnat d’Angleterre n’a fait mieux jusqu’ici. Derrière, Manchester City a tenu bon et tranquillement enchaîné une nouvelle victoire en Premier League.

City prend ses aises, Guardiola dans le club des 500

Grâce à ce succès acquis au terme d’un match compliqué, Pep Guardiola a signé la 500e victoire de sa carrière d’entraîneur, la 200e avec Manchester City (179 au Barça et 121 avec le Bayern. Mais le technicien catalan retiendra sûrement l’enjeu du résultat obtenu contre les Hammers.

En dominant West Ham, les Skyblues ont enchaîné une vingtième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Avec un match en plus sur ses rivaux, les Citizens possèdent désormais 13 longueurs d’avance sur leur premier poursuivant. Un avantage qui pourrait bien ne pas beaucoup évoluer d’ici la fin du week-end en raison du choc entre Chelsea et Manchester United, respectivement cinquième et deuxième du classement, à Stamford Bridge (17h30 en direct sur RMC Sport 1) ce dimanche.