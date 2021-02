Chelsea: Tuchel toujours hanté par la défaite du PSG contre Manchester United

Fraîchement nommé sur le banc de Chelsea, Thomas Tuchel défie ce dimanche Manchester United lors de la 26e journée de Premier League. L’entraîneur allemand a reconnu avoir gardé en mémoire la douloureuse élimination du PSG contre les Red Devils en mars 2019 en Ligue des champions.

Toujours invaincu depuis ses débuts sur le banc de Chelsea, Thomas Tuchel espère poursuivre sa belle série ce dimanche contre Manchester United lors du choc de la 26e journée de Premier League disputé à Stamford Bridge (dès 17h30 en direct sur RMC Sport 1).

Face au deuxième du classement, le technicien allemand compte bien se rapprocher du podium et frapper un grand coup dans la course à la Ligue des champions. Surtout, l’ancien du PSG possède l’occasion de tourner définitivement la page du 6 mars 2019 et du huitième de finale retour de C1 perdu par les Franciliens (1-3).

"Je vais être très honnête. Après ce match, j’ai été deux jours dans un endroit très sombre, a expliqué le coach des Blues lors de son passage en conférence de presse ce vendredi. Je peux vous dire que je n’ai pu parler à personne et penser à autre chose que cette défaite. C’était peut-être la pire défaite que j’ai vécue parce qu’elle venait de nulle part. C’était, d’une certaine façon, dans les circonstances où elle est arrivée. J’ai passé deux jours dans un endroit sombre pour un entraîneur."

Tuchel: "Comme si cette défaite venait de nulle part"

Malgré une belle victoire à l’aller à Old Trafford (0-2), les Parisiens avaient rapidement perdu leurs moyens lors de ce duel retour au Parc des Princes. Pour les circonstances du match, rien n’avait tourné en faveur du PSG de Thomas Tuchel : un doublé rapide de Romelu Lukaku, une glissade de Kylian Mbappé et un penalty de Marcus Rashford dans les dernières minutes après intervention du VAR (dont c’était la première année en Ligue des champions) pour une main de Presnel Kimpembe.

"C’était les circonstances de ce match et comment nous y sommes arrivés avec la pression autour du club à propos des huitièmes, l’histoire d’avant (la remontada de 2017, ndlr), a encore expliqué le néo-entraîneur du club londonien. C’était comme si cette défaite venait de nulle part et c’est pourquoi ce coup était difficile à encaisser. Mais, comme je l’ai dit, j’étais deux jours dans un endroit sombre. Nous avons donné aux joueurs deux jours de congé et je pense que c’était le mieux pour tout le monde."

Avant son départ du PSG, l’entraîneur allemand a retrouvé Manchester United cette saison lors des poules de la Ligue des champions. Après une défaite inaugurale au Parc des Princes (1-2), le club francilien a inversé la donne d’un superbe succès à Old Trafford (1-3) et presque condamné les Mancuniens à la Ligue Europa.

Insuffisant pour faire oublier à Thomas Tuchel le souvenir de ce 6 mars 2019 mais suffisant pour lui donner de l’espoir avant un choc décisif pour la fin de saison de Chelsea en Premier League.