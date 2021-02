Manchester City: "Nous avons beaucoup d'argent", Guardiola ironise sur la série de victoires

Tombeur de Mönchengladbach (2-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Manchester City est sur une série impressionnante de 19 succès toutes compétitions confondues. Questionné sur la clé de cette réussite, Pep Guardiola a manié l'ironie en conférence de presse.

C'est assurément l'équipe la plus dangereuse du moment. En tête de la Premier League avec dix points d'avance sur ses premiers poursuivants et bien parti pour rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions, Manchester City est redevenu une machine à gagner. Après une première partie de saison marquée par quelques contre-performances, les Skyblues ont retrouvé cette force collective qui a fait leur succès, sublimée par des individualités en grande forme à l'image du latéral portugais João Cancelo, auteur d'une prestation XXL mercredi face au Borussia Mönchengladbach (2-0) en huitième de finale aller de la C1.

"Nous avons beaucoup d'argent..."

Leur série actuelle de 19 victoires consécutives toutes compétitions confondues laisse penser que Pep Guardiola a trouvé la bonne formule. Même si le technicien catalan se veut taquin lorsqu'il est interrogé sur la clé de cette réussite. "Nous avons beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de joueurs incroyables. Voilà l'explication...", a-t-il lâché ironiquement après la victoire contre Gladbach, en conférence de presse.

Relancé par un journaliste sur le sérieux de cette réponse, l'ancien coach du Barça a répondu de manière plus détaillée : "C'est vrai. Sans joueurs de bonne qualité, nous ne pouvons pas le faire. Les joueurs sont fantastiques et ont une relation incroyable. Ils jouent chaque match en pensant à gagner ce match. Chacun est impliqué, c'est l'explication de cette série de victoires. Les joueurs offensifs font des efforts incroyables. C'est pour ça que l'adversaire a autant de mal, nous défendons bien. Maintenant, pensons à West Ham (samedi). Le match retour est dans trois semaines, donc maintenant, la prochaine cible est West Ham. C'est tout ce qui me préoccupe."

L'été dernier, Manchester City s'est encore renforcé avec les signatures de Ruben Dias (68 millions d'euros), Nathan Aké (45 millions d'euros) et Ferran Torres (23 millions d'euros). Seul le premier était titulaire contre Mönchengladbach.

