Premier League: Manchester City pénalisé à cause... de l'Eurovision

Leader de Premier League, Manchester City se rendra dimanche à Everton (15h) pour la 36e journée de championnat. Une programmation étonnante, puisque les Skyblues jouent mercredi prochain leur demi-finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid, qui s'explique par l'organisation de l'Eurovision dans la ville de Liverpool samedi.

L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola, contraint de disputer dimanche son match de championnat contre Everton en raison de l'Eurovision organisé la veille à Liverpool, s'est plaint vendredi de ce report qui prive son équipe d'un jour de récupération avant sa demi-finale de Ligue des champions contre le Real Madrid.

Le coach des Cityzens aurait préféré disputer la rencontre samedi à Liverpool, comme cela était initialement prévu. Mais avec l'Eurovision organisé dans la ville ce jour-là, son souhait n'a pas pu être exaucé pour des raisons de sécurité.

"Je ne le comprends pas, mais je ne veux plus me battre pour ça"

"En fin de compte, nous ne pouvons pas jouer samedi à cause de l'Eurovision ou quelque chose comme ça à Liverpool et parfois nous n'avons pas assez de forces (de l'ordre) pour gérer deux événements importants", a-t-il ironisé. "Il n'y a pas grand-chose à faire, parce que nous devons jouer dimanche. Merci beaucoup. Je ne le comprends pas, mais je ne veux plus me battre pour ça", a poursuivi Guardiola.

Le leader de la Premier League, toujours en lice pour un triplé championnat-Coupe-Ligue des champions, affronte Everton, club menacé de relégation, trois jours avant d'accueillir le Real en match retour de leur demi-finale de Ligue des champions (1-1 à l'aller).

Avec un point d'avance devant leur dauphin Arsenal, qui compte néanmoins un match de plus, les Cityzens ne peuvent pas se permettre de faire reposer leur cadre pour privilégier le match contre le Real. Les joueurs de Carlo Ancelotti, qui ne se font plus d'illusions pour le titre dans le championnat espagnol, affronteront Getafe en Liga samedi et disposeront d'une journée de repos supplémentaire avant la rencontre de mercredi.