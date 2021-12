Covid-19: les coachs de Premier League divisés sur la gestion des reports

Le calendrier de la Premier League se retrouve chamboulé par les nombreux cas positifs au coronavirus touchant plusieurs équipes. Une situation qui divise les entraîneurs. Si certains semblent favorables à une pause, d'autres s'interrogent plutôt sur les conditions de reports des matchs.

L'inquiétude renaît en Premier League. Dans un pays durement touché par le coronavirus et la diffusion du nouveau variant baptisé Omicron, le football n'est pas épargné. Comme en 2020, le calendrier se retrouve chamboulé par les nombreux cas positifs touchant pusieurs équipes du championnat, cinq matchs prévus ce week-end ayant déjà été reportés: Manchester United-Brighton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich et Everton-Leicester. Et ce n'est peut-être pas fini car la liste des clubs dont les effectifs sont frappés par le coronavirus s'allonge d'heure en heure.

"On étudie les demandes de report de match au cas par cas, en fonction des règles en vigueur et des directives liées à chaque club, a fait savoir la Premier League. On prend en compte plusieurs facteurs, comme la capacité du club à aligner une équipe, le statut, la gravité, l'impact potentiel de l'épidémie au sein des clubs et la capacité des joueurs à se préparer en toute sécurité pour le match suivant." Face à cette situation critique, un protocole très strict vient d'être mis en place. Des tests antigéniques sont pratiqués chaque jour dans les voitures des joueurs à leur arrivée au centre d'entraînement. Si ce test est négatif, ils sont autorisés à entrer avant d'effectuer un test PCR. Certains entraîneurs comme Pep Guardiola ont par ailleurs pris la parole pour encourager leurs joueurs à aller se faire vacciner ou à faire leur dose de rappel.

Arteta veut plus de transparence

Ce qui n'empêche pas la Premier League de naviguer à vue. Avec des positions parfois très différentes, notamment chez les coachs. À Brentford, le manager danois Thomas Frank a tout simplement réclamé le report de la prochaine journée de Premier League. "Le nombre de cas de Covid explose dans tous les clubs. Tout le monde est confronté à ça. Reporter cette journée et aussi la Coupe de la Ligue (les quarts de finale prévus mardi et mercredi prochain, ndlr) laisserait à tout le monde au moins une semaine ou quatre ou cinq jours pour désinfecter et faire tout ce qu'il faut dans les centres d'entraînement. Cela permettrait de casser la chaîne [de contamination] dans tous les clubs", a-t-il plaidé. Sans aller jusque-là, Mikel Arteta a demandé publiquement à la Premier League davantage de transparence sur les conditions de report de matchs.

"D'un point de vue sanitaire, j'espère que nous faisons tout notre possible pour protéger tout le monde. Nous avons besoin de plus de clarté sur la raison pour laquelle des matches ne sont pas joués, et sur quel critère un match est reporté afin de maintenir l'équité sportive. Nous avons toujours la volonté de jouer lorsque nous sommes dans les bonnes conditions pour le faire à 100%. C'est pourquoi nous avons besoin de transparence", a insisté l'entraîneur d'Arsenal.

Ce flou est aussi regretté par Jürgen Klopp. "Je ne comprends absolument pas pourquoi on n'est pas plus ouvert sur le sujet, a regretté le technicien des Reds. Des tas de gens attrapent le Covid en ce moment, c'est un fait. Si je l'attrape, et espérons que non, je n'aurai aucun problème pour le dire. Pourquoi personne ne dit le nombre de joueurs atteints? C'est toujours 'un certain nombre de membres du staff ou de joueurs'. Allez, dites-le, comme ça tout le monde comprendra pourquoi on ne peut pas jouer."

Klopp opposé à l'arrêt du championnat

À ses yeux, adapter le championnat peut être une solution, mais pas le mettre en pause. "Arrêter le championnat n'est probablement pas la bonne chose, mais avec le calendrier, nous devons être plus flexibles, a-t-il déclaré. Je n'en vois pas l'énorme avantage [d'arrêter la Premier League] parce que nous revenons et c'est toujours la même chose." Un avis pas forcément partagé par Eddie Howe, le manager de Newcastle, pour qui il est inconfortable de continuer à jouer quand d’autres équipes sont à l’arrêt. "Je ne pense pas que nous voulions que la moitié des matchs soit jouée et que la moitié ne soit pas jouée, a-t-il commenté. Le championnat perd quelque chose s’il devient décousu. Une décision doit être prise pour l'intégrité de la ligue. Les gens veulent voir un championnat équitable."

Lundi, la Premier League avait annoncé un record hebdomadaire de tests positifs au coronavirus depuis la généralisation des dépistages en mai 2020 avec 42 échantillons positifs sur 3.805 tests parmi les joueurs et les staffs. Comme expliqué par RMC Sport, si la réponse des clubs anglais s'organise, le Boxing Day est aujourd'hui bel et bien menacé.