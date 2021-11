Premier League: Norwich pense à Lampard pour la mission maintien

Selon le Guardian, Norwich et Frank Lampard ont commencé à discuter des bases d’une future collaboration, alors que le promu, lanterne rouge de Premier League, est à la recherche d’un nouvel entraîneur depuis qu’il s’est séparé de Daniel Farke.

Frank Lampard (43 ans) a entamé des discussions avec Norwich (20e), alors que le club est toujours à la recherche d’un manager depuis le licenciement de Daniel Farke la semaine passée. L’ancien manager de Chelsea, démis de ses fonctions en début d’année, a souhaité prendre le pouls auprès des dirigeants du club de Norwich, sachant qu’aucune décision n’a été prise concernant un éventuel favori, annonce le Guardian.

Le promu aurait trois profils dans le viseur, dont celui de Frank Lampard. Mais l’ancien milieu de terrain international n’est pas encore certain de son choix. Les discussions entamées lundi avaient justement pour but d’en savoir plus sur le projet de Norwich et les moyens dont il disposerait s’il devait entraîner les Canaris. Le technicien anglais de 43 ans est au chômage depuis le 26 janvier 2021, date de son limogeage.

Farke licencié après une victoire

Frank Lampard était parvenu à qualifier Chelsea pour la précédente campagne de Ligue des champions en terminant quatrième du championnat lors de sa seule saison complète à la tête de Chelsea, où il était entré en fonction en 2019. Mais le technicien n’avait pas su profiter d’une importante campagne de recrutement de ses dirigeants à l’été 2020, et Chelsea pointait à la 9e place du classement avant son départ.

Quant à Norwich, situé dans le comté de Norfolk, au sud-est de l’Angleterre, le club a licencié son précédent coach, Daniel Farke, samedi dernier, juste après sa première victoire de la saison en Premier League, qui plus est obtenue à Brentford. Le directeur sportif du club, Stuart Webber, lequel se refusait à démettre son entraîneur quelques jours plus tôt, a justifié sa décision par l’urgence de la situation, Norwich luttant pour son maintien, avec seulement cinq points engrangés depuis le début de la saison.