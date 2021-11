Manchester United: Ronaldo agacé par le niveau de l’équipe, Solskjaer contesté par ses joueurs

Dominé ce samedi par City lors du derby en Premier League, Manchester United traverse une grave crise de résultats. Selon la presse britannique, les joueurs ne soutiendraient plus l’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer et Cristiano Ronaldo vivrait de plus en plus mal les performances ratées du groupe.

Un naufrage contre Liverpool (0-5) lors du Derby of England puis une nouvelle humiliation face à City (0-2) dans le derby de Manchester. Voilà les deux derniers résultats de Manchester United à domicile en Premier League.

Entre temps les deux déroutes à Old Trafford, les protégés d’Ole Gunnar Solskjaer ont connu un léger sursaut d’orgueil sur le terrain de Tottenham (3-0) et arraché le nul à Bergame (2-2) en Ligue des champions. Mais cela n’a pas suffi pour apaiser les tensions et mettre fin à la crise, bien au contraire. Après la leçon infligée par la bande de Pep Guardiola, l’entraîneur norvégien semble plus que jamais sur la sellette.

Une faillite collective

Ole Gunnar Solskjaer s’accroche tant bien que mal à son poste mais la tempête semble s’intensifier autour de sa personne. Ce lundi, et après un nouveau week-end tumultueux pour le technicien scandinave, le Daily Mail confirme l’existence d’une grogne de plus en plus affirmée au sein du vestiaire mancunien. Le football pratiqué par l’équipe sous la direction de l’entraîneur suscite des critiques et "OGS" ne paraît plus avoir de solutions tactiques pour corriger le tir.

"City était bien meilleure que nous, a déclaré Bruno Fernandes pour le site de Manchester United. Ils font le tour du terrain, ils touchent le ballon plusieurs fois, ils nous font courir. C'est difficile de jouer contre eux. Ils sont bons et nous le savions. […] Évidemment, quand ils creusent l’écart c'est encore pire. Ils ont beaucoup mieux joué que nous ce samedi et c'est tout."

Comme désabusé par les récentes prestations collectives des Red Devils, le milieu offensif portugais n’y arrive plus ces dernières semaines. Auteur de 28 buts en 58 matchs la saison dernière et véritable leader offensif de Manchester United, l’ancien du Sporting n’a plus marqué en Premier League depuis la mi-septembre.

Mais le plus inquiétant demeure les difficultés défensives de l’équipe mancunienne. Si la blessure et les récentes absences de Raphaël Varane n’ont pas aidé, le repli et l’implication défensive ne sont pas assez bons. Avec 12 buts encaissés lors des cinq derniers matchs de Premier League et déjà 17 pions pris cette saison, Manchester United possède la cinquième pire défense de l’élite.

Une gestion de l’effectif qui interroge

Outre les mauvais résultats, Ole Gunnar Solskjaer cristalliserait aussi les tensions au sein du vestiaire en raison de sa gestion surprenante de l’équipe. Acheté à prix d’or pendant le mercato estival (85M€), Jadon Sancho se contente de miettes avec un total de 564 minutes jouées et n’a débuté que six matchs sur seize possibles cette saison. Revenu de blessure, Marcus Rashford n’a pas retrouvé sa place an attaque et même le toujours utile Edinson Cavani ne joue presque pas.

Un cas en particulier, celui de Donny Van de Beek, susciterait des interrogations dans l’effectif où l’on ne comprend pas pourquoi le Néerlandais n’a pas eu plus de chances de se montrer depuis son onéreux transfert (40M€) en septembre 2020. Idem pour Jesse Lingard, conservé malgré des offres cet été, et qui cire souvent le banc mancunien ou ne dispute que quelques minutes après être entré en jeu.

Ronaldo particulièrement frustré

Après la claque contre Liverpool, Cristiano Ronaldo avait présenté ses excuses aux supporters dans un message aux allures de soutien à Ole Gunnar Solskjaer. Mais le nouvel échec semble avoir eu raison de la patience de la star portugaise à en croire le Daily Mail.

Encore plus que les décisions de son coach, CR7 vivrait de plus en plus mal le niveau global de l’équipe. De retour chez les Red Devils après douze ans d’absence, le quintuple Ballon d’or "serait choqué par le niveau auquel les exigences ont baissé" au sein du club.

Evitant de peu le rouge face à Liverpool, l’attaquant de 36 ans a eu du mal à cacher sa frustration lors du derby et est encore passé tout près de l’expulsion après un nouveau geste d’humeur sur Kevin de Bruyne. Une nervosité apparente qui confirme peut-être encore un peu plus la frustration de Cristiano Ronaldo malgré des performances individuelles convaincantes avec neuf buts en 13 matchs toutes compétitions confondues.

Et si Ole Gunnar Solskjaer venait à perdre le soutien de son numéro 7, cela risquerait de lui coûter son poste. Pour le moment, le Norvégien tient bon mais cela pourrait vite changer. Après la trêve internationale, Manchester United devra se relancer face à Watford, Chelsea, Arsenal et Crystal Palace. Encore faut-il survivre à la coupure internationale.