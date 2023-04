Premier League: pour Henry, Arsenal ne doit pas "tomber dans l'émotion" dans le sprint final pour le titre

Interrogé sur les chances de titre d'Arsenal en Premier League sur le plateau de CBS Sports mercredi soir, Thierry Henry a laissé entendre que oui, les Gunners pouvaient encore y croire avant une "finale" contre Manchester City la semaine prochaine. À condition toutefois de ne pas se laisser rattraper par l'émotion.

Après son nul à Munich face au Bayern (1-1) mercredi soir, Manchester City a bien validé son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions. Les homme de Pep Guardiola vont retrouver sur leur route les tenants du titre du Real Madrid pour une affiche que toute la planète foot attend d'ores et déjà avec impatience (9 et 17 mai sur RMC Sport 1).

En parallèle, les Citizens s'apprêtent à disputer, le 26 avril à l'Etihad Stadium, une finale avant l'heure en Premier League face à Arsenal. Actuellement deuxièmes avec quatre longueurs de retard sur les Gunners (et un match en retard à disputer contre West Ham), les champions d'Angleterre sont presque revenus à hauteur et leurs récents résultats laissent entendre qu'ils sont en position de force au moment d'entamer la dernière ligne droite.

"On ne gagne pas le titre en Premier League sur les émotions"

Interrogé mercredi soir sur le plateau de CBS Sports sur les chances de voir Bukayo Saka et ses partenaires aller au bout malgré tout, Thierry Henry a renouvelé sa confiance envers "son" club. "Je ne sais plus la dernière fois qu'on a gagné contre City donc cela va être un match compliqué. Le dernier match ne m'a pas vraiment rassuré quand on les a joués à l'Emirates. Mais je continue à le dire : du point de vue d'Arsenal, depuis le début de saison je parle d'émotions. Mais vous ne gagnez pas le titre en Premier League sur les émotions, je suis désolé. Tu remportes une Cup, une C1, une Coupe du monde... parce que c'est le format de la compétition, un match après l'autre, avec le soutien des fans... Mais 38 matchs, tu ne peux pas être trop dans l'émotion."

"Être plus tranquilles sur ce qu'il se passe dans le match", le conseil d'Henry aux Gunners

Le meilleur buteur de l'histoire des Gunners fait la distinction entre la passion et l'émotion. "Tu peux sentir l'émotion venir, mais ne pas devenir trop émotif. Il faut rester calme. Nous sommes toujours devant City, mais il faut retourner cette partie émotive au niveau du jeu et se concentrer sur ce que l'on doit faire puisque personne n'imaginait pas que l'on soit là. On a toujours de l'espoir, City doit gagner ses matchs et nous battre, donc c'est toujours là, en face de nous. Mais pour moi on doit vraiment rester sur le jeu et ne pas céder à l'émotion (...) Si j'étais dans les vestiaires en ce moment, je leur dirais que oui, c'est l'opportunité d'aller chercher le titre, plus que jamais. Mais émotionnellement, vous devez être plus tranquilles sur ce qu'il se passe dans le match."

Vendredi soir, Arsenal a l'opportunité de faire grimper son avance à sept unités en s'imposant à domicile contre Southampton (21 heures). De son côté, City va défier Sheffield samedi en demi-finales de la Cup (17h45). La date du report de son match de championnat à Brighton n'a pas encore été communiquée.