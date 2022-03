Premier League: Staveley, directrice de Newcastle, "triste" pour Abramovich et Chelsea

Directrice générale de Newcastle United, Amanda Staveley a apporté jeudi un soutien public à Roman Abramovich, sous pression pour ses liens avec Vladimir Poutine et désormais vendeur de Chelsea.

Ce soutien fait sens. Amanda Staveley, directrice générale de Newcastle United, racheté cette saison par le fonds d'investissement souverain d'Arabie Saoudite, a apporté son soutien à Roman Abramovich sans le nommer. La femme d'affaires britannique a exprimé sa tristesse de voir le milliardaire oligarque russe mettre Chelsea en vente. Une décision prise en rapport avec la pression qui pèse sur lui depuis le début de la guerre en Ukraine, en raison de ses liens avec le chef d'État russe Vladimir Poutine.

"Il y aura toujours des problèmes géopolitiques. Je suis triste que quelqu'un se voie retirer un club à cause d'un lien qu'il peut avoir avec quelqu'un. Je ne pense pas que ce soit particulièrement juste", a-t-elle déclaré jeudi, selon des journalistes de la BBC et du New York Times, à l'occasion d'une prise de parole au Business of Football Summit, un événement organisé à Londres par le Financial Times avec de nombreuses personnes influentes du monde du football.

Amanda Staveley a profité de cette intervention pour révéler qu'elle avait auparavant été impliquée dans un projet de rachat du club londonien. "Nous avons eu l'occasion de regarder Chelsea - un club merveilleux - mais il n'y avait qu'un seul club pour nous, Newcastle", a-t-elle affirmé, selon la retranscription de Football London.

Le rachat de Newcastle très critiqué

Avec les richissimes propriétaires saoudiens, Amanda Staveley a dû affronter une fronde des clubs anglais et de l'opinion publique lors du rachat de Newcastle à l'automne. Ce mécontentement s'était traduit par une interdiction temporaire des contrats de sponsoring entre les clubs et leur propriétaire. Depuis, de nouvelles règles ont été mises en place, pour que les accords commerciaux par des entités proches des actionnaires reflètent une valeur réaliste sur le marché.

Malgré tout, des voix, notamment de défenseurs des droits humains, s'étaient élevées pour que le rachat de Newcastle soit bloqué. La Premier League avait alors affirmé avoir la garantie que le régime de Riyad, et en particulier le prince héritier Mohammed ben Salmane, accusé d'avoir commandité l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, ne soit pas en lien direct avec le club. Cette réponse avait été très contestée, compte tenu de la proximité directe du dirigeant avec le fonds public d'investissement qui a mené le rachat des Magpies. À présent, les dirigeants du championnat anglais réfléchiraient à introduire une clause garantissant le respect des droits de l'homme en cas de rachat.