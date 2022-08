Manchester United: Ten Hag punit ses joueurs après l'humiliation contre Brentford

Au lendemain de la large défaite contre Brentford (4-0) en Premier League, le coach de Manchester United Erik ten Hag a décidé de convoquer de nouveau ses joueurs à l’entraînement ce dimanche alors qu’un jour de repos était prévu.

Les Red Devils repartent déjà au travail. Giflés par Brentford ce samedi (0-4), les hommes d’Erik ten Hag ont été conviés au centre d’entraînement de Carrighton ce dimanche, contrairement à ce qui était initialement prévu, selon le Times. Une convocation surprise en guise de sanction après une humiliation inquiétante.

La colère de ten Hag, qui réclame à ses joueurs de "prendre leurs responsabilités"

Visiblement furieux ("c’était nul, pauvre"), l’entraîneur néerlandais se serait rendu sur les lieux dès ce dimanche matin alors que son équipe est rentrée de Londres seulement dans la nuit. Face à Brentford, Manchester United a perdu son deuxième match de rang, une première en ouverture de saison depuis… 1921! "J'ai demandé aux joueurs de jouer avec conviction et de prendre des responsabilités, ils ne l'ont pas fait, s’était insurgé le coach à l'issue de la rencontre. Le manager est le principal responsable et je l'assume, mais je dois leur donner de la confiance et ils doivent aussi l'obtenir par eux-mêmes".

Derniers de Premier League, les Red Devils sont attendus au tournant, d’autant qu’ils recevront dans une semaine Liverpool dans le derby d’Angleterre. D’ici là, Erik ten Hag et ses troupes ont le temps de relever la tête pour s’éviter une nouvelle correction. Pour cela, si l'entraîneur néerlandais est entendu, des renforts pourraient venir insuffler un nouvel air.