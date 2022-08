Procès de Benjamin Mendy: une plaignante accuse Saha Matturie de l’avoir agressée dans une voiture

Après quatre jours de pause le procès de Benjamin Mendy a repris ce mardi au tribunal de Chester en Angleterre. La journée d’audience a été marquée par le témoignage d’une cinquième plaignante, qui accuse Louis Saha Matturie, l’ami de Mendy, de l’avoir agressée sexuellement.

Une pause pour faire retomber un peu la pression, réfléchir et s’oxygéner. Avant de se replonger dans l’affaire Benjamin Mendy et ses détails particulièrement éprouvants. Après quatre jours d’interruption, le procès du défenseur de Manchester City a repris ce mardi à la Crown Court de Chester, à l’ouest de l’Angleterre.

Accusé par sept femmes de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle (entre octobre 2018 et août 2021), l’international français était présent, aux côtés de son ami anglais Louis Saha Matturie (aucun lien avec l'ex-footballeur), lui-même accusé par huit femmes de huit viols et quatre agressions sexuelles (entre juillet 2012 et août 2021). Les deux hommes, qui risquent la prison à perpétuité pour ces faits qui se seraient déroulés au domicile de Mendy, à Pretsbury (dans le Cheshire), ont plaidé non coupable.

Cette nouvelle journée d’audience a débuté par le témoignage d’un proche de la quatrième victime présumée, qui travaillait dans la même boite de nuit. Les deux femmes ne se connaissaient que par le biais de leur travail et n’étaient pas très proches en dehors. La quatrième plaignante lui aurait rendu visite à son domicile après avoir participé à une fête chez Benjamin Mendy.

Elle lui aurait confié avoir eu une relation sexuelle avec le footballeur. "Elle m’a dit qu’elle avait couché avec lui, la conversation a été très brève", a précisé la collègue de travail, en affirmant que la quatrième victime présumée semblait aller bien à ce moment-là. Mais plus tard dans la nuit, la quatrième plaignante aurait évoqué des traces de sang sur ses sous-vêtements. "Elle avait l’air en état de choc, je lui ai demandé s’il pouvait s’agir de ses règles et elle m’a répondu non", a expliqué sa collègue.

"Elle a été poussée à le faire"

Plusieurs autres témoignages ont ensuite été lus dans la salle d’audience au sujet de la quatrième victime présumée. Un des témoins assure avoir reçu un message de la jeune femme lui disant "avoir couché avec Ben" et "avoir été poussée à le faire". Un autre témoin confirme: "Elle a plusieurs fois refuser les approches de Benjamin Mendy, lui répétant qu'elle ne souhaitait pas coucher avec lui. Elle a été poussée à le faire. J'ai reçu plusieurs messages vocaux de sa part. Elle bossait énormément l'été, elle a mis du temps à réaliser ce qu'il s'était passé, à comprendre qu'elle avait été violée."

Après une courte pause, une nouvelle plaignante, la cinquième depuis le début du procès, a pris la parole. Cachée derrière un rideau noir, elle n’a pas eu d’échange visuel avec Benjamin Mendy et Louis Saha Matturie. Elle a accusé Louis Saha Matturie de l'avoir agressée sexuellement en juillet 2021. Elle a expliqué avoir été invitée au domicile de Benjamin Mendy pour "prendre un verre et manger". La cinquième plaignante a précisé qu’à son arrivée, Benjamin Mendy et Louis Saha Matturie étaient présents avec un autre homme. Mendy lui aurait fait visiter le manoir et la soirée a été rythmée par des jeux d'alcool.

"Je ne voulais pas de ses avances"

Louis Saha Matturie l'aurait ensuite incitée à l’accompagner faire quelques courses pour acheter de l'alcool. Elle dit avoir formulé à plusieurs reprises des excuses pour ne pas le suivre, mais il se serait montré très insistant. Après l’avoir finalement accompagné en voiture, la jeune femme assure avoir été agressée sexuellement par Louis Saha Matturie au moment de leur retour au domicile de Mendy. Les faits auraient eu lieu alors qu’ils attendaient que le portail électrique de la propriété s’ouvre.

"J'étais dans mon propre monde en train de chanter sur de la musique et de nulle part, il m'a attrapé par le cou et m'a tirée vers son visage. Il avait son autre main entre mes cuisses", a expliqué la plaignante, en affirmant s'être "immédiatement éloignée". "Je ne voulais pas de ses avances", a-t-elle ajoutée, en précisant s’être sentie apeurée: "Ce n'était probablement que quelques minutes mais ça m'a semblé très long. Chaque réponse que j'ai donnée, ce n'était pas suffisant". Louis Saha Matturie l'aurait alors décrite comme "timide". Une fois revenue à l'intérieur de la maison, elle affirme avoir raconté à une amie que Louis Saha Matturie a "essayé de coucher" avec elle. Jusqu'à la fin de la soirée, la plaignante a expliqué avoir évité de croiser Saha Matturie.

"J’ai vu à son visage qu’elle était inquiète"

La cinquième plaignante dit avoir ensuite croisé la quatrième plaignante, qui lui aurait expliqué qu'elle allait chercher son sac pour se changer. En lui demandant de "venir la voir" si elle n'était pas de retour dans les cinq minutes. "Elle n'a pas spécifiquement dit qu'elle était inquiète, mais je pouvais voir à l'expression de son visage qu'elle l'était, a déclaré la cinquième plaignante face à la cour. Elle m'a dit ‘Ben descend avec moi' et m'a lancé un regard."

Lorsqu’elle a voulu aller chercher la quatrième plaignante quelques instants plus tard, la cinquième plaignante dit avoir été arrêté par plusieurs hommes qui lui ont parlé "de manière assez agressive". Elle leur aurait demandé où était la quatrième plaignante et les hommes en question lui ont répondu qu’elle allait "bien" et qu’elle était "avec Ben". "J'ai insisté et j'ai dit que je devais aller la voir, mais ils ne voulaient pas me laisser passer, alors je suis retournée dans la cuisine", a déclaré la cinquième plaignante.

"Elle était sous le choc"

Après avoir quitté le manoir de Benjamin Mendy, les deux femmes auraient échangé dans le taxi sur l'agression présumée de Benjamin Mendy sur la quatrième plaignante. "Je me souviens juste qu'elle a dit 'Il m'a forcé à le faire. Je ne voulais pas le faire'. C'est là que la sonnette d'alarme a commencé à retentir", a déclaré la cinquième plaignante. Cette dernière s’est souvenu que la quatrième plaignante était "sous le choc" et n'avait pas "compris ce qui s'était passé à ce moment-là." Après cette discussion, la cinquième plaignante aurait alors pensé que son amie avait subi "un viol".

Les deux plaignantes se seraient ensuite rendues dans une boîte de nuit avec plusieurs autres personnes, dont Benjamin Mendy et Louis Saha Matturie. Dans l’établissement nocturne, la cinquième plaignante dit avoir vu Benjamin Mendy "se montrer un peu tactile" avec la quatrième plaignante. "Il avait sa main autour de son dos, vers ses fesses, et lui parlait à l'oreille", a-t-elle dit à la Cour.

L’avocate de Mendy dénonce une "exagération"

Eleanor Laws, l’avocate de Mendy, a ensuite pris la parole en accusant la cinquième plaignante d'avoir dressé un "contexte sinistre" et d'avoir "exagéré" certaines parties de son récit. La plaignante a nié ces accusations. Le procès a alors été ajourné et reprendra ce mercredi matin au tribunal de Chester. Trois semaines après son ouverture.