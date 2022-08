Procès de Benjamin Mendy: le récit édifiant de la troisième plaignante, une amie de deux victimes présumées témoigne… nouvelle journée d’audience au tribunal

Le procès de Benjamin Mendy devant le tribunal de Chester s’est poursuivi ce mardi avec le témoignage d’une troisième plaignante. La jeune femme accuse le footballeur français d’agression sexuelle et a raconté l’incident avec des détails effrayants. Une amie de deux premières victimes présumées a également témoigné de la façon dont elles lui ont révélé les incidents supposés.

Ouvert depuis presque deux semaines, le procès de Benjamin Mendy a connu une nouvelle journée chargée ce mardi avec le témoignage d’une troisième victime supposée du football français. La jeune femme accuse le champion du monde 2018 d’agression sexuelle lors d’une soirée organisée à son domicile de Prestbury en janvier 2021. Comme cela avait déjà été le cas pour les deux premières plaignantes, les jurés ont visionné l’enregistrement filmé par la police britannique lors de son enquête.

Dans son témoignage auprès de la police, la victime présumée raconte s'être rendue au domicile du défenseur de Manchester City après minuit avec trois amis. "Tout le monde passait un bon moment à jouer et à boire. À trois heures du matin, je marchais vers l'île et il revenait par là. Il a touché ma vulve. Je me suis retournée pour aller aux toilettes en me disant 'Qu'est-ce qui vient de se passer ?', a ainsi confié la troisième plaignante.

La victime présumée ne comprend pas le comportement de Mendy

Encore choquée par l’incident présumé au moment de son témoignage auprès des autorités, la jeune femme a également assuré ne pas avoir compris comment la situation avait si rapidement dégénéré avec Benjamin Mendy puisqu’ils n’avaient pas beaucoup parlé ensemble lors de la soirée. Après avoir demandé à quitter la pièce pour aller fumer aux toilettes, le footballeur lui aurait encore faire plusieurs gestes et commentaires déplacés.

"Il est venu ouvrir la porte et je suis entrée dans la salle de bains. Nous étions face à face et il a fait un geste pour mimer un cunnilingus, a encore expliqué la victime présumée. Je ne comprends pas d'où c'est sorti parce qu'il y avait eu peu de conversation. […] J’étais toute retournée, mon amie est arrivée et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle était tout simplement choquée, tout comme moi. La conversation entre lui et moi a été minimale. Je me suis juste présentée et c'est tout."

Une plaisanterie de la victime sert la contre-attaque de l’avocate de Mendy

Après le récit de la troisième plaignante, l’une des avocates de Benjamin Mendy a mené le contre-interrogatoire. Eleanor Laws a ainsi demandé questionné la victime supposée sur le déroulé des faits et lui a fait confirmer tous ses propos. Voyant un début de faille, l’avocate a assuré que Benjamin Mendy avait frôlé les parties intimes de la jeune femme sans la toucher et qu’aucun témoin ne pouvait confirmer l’accusation contre son client. Au cours de cet échange entre Eleanor Laws et la troisième accusatrice du footballeur, l’avocate est revenue sur une conversation entre la victime présumée et l’une de ses amies évoquant un tabloïd anglais.

"Vous souvenez-vous d'avoir parlé à votre ami d'une histoire que vous aviez vue dans la presse disant que vous pourriez vendre votre histoire au Daily Mail pour raconter cette grande fête", a ainsi lancé l’avocate de la défense. La plaignante a rétorqué en assurant qu’elle plaisantait avec son amie.

Une confidente de deux victimes présumées émue aux larmes

Après l’émouvant témoignage et contre-interrogatoire de la troisième victime supposée, le tribunal de Chester a entendu le récit d’une amie des deuxièmes et troisièmes plaignantes de cette affaire. Cachée derrière un rideau afin de ne pas subir le regard des deux co-accusés, Benjamin Mendy et Louis Saha Matturie (aucun lien avec l’ex-footballeur), le témoin a raconté comment ses deux amies s’étaient recueillies auprès d’elle après les incidents dans la villa de Mendy.

Elle a ainsi appris les accusations de la deuxième plaignante dès octobre 2020, une semaine après les faits supposés. Pour la troisième plaignante, elle a pris connaissance des faits en février 2021. "Elle était bouleversée quand elle me l'a dit. Quand elle m'a raconté ce qui s'était passé, je lui ai raconté ce qui était arrivé avant (à la deuxième plaignante)", a ainsi déclaré le témoin avant d’assurer que son amie avait clairement nommé Benjamin Mendy comme son agresseur présumé. Tout au long de son témoignage, l’amie des deuxièmes et troisièmes victimes présumées a semblé très marquées et ses yeux étaient embués de larmes.

Un nouveau viol présumé étudié mercredi

Ajourné après la lecture d’une déclaration écrite rédigée par un ami de la troisième victime potentielle, le procès de Benjamin Mendy va reprendre ce mercredi à Chester. Le juge et les membres du jury entendront une quatrième plaignante qui accuse Benjamin Mendy de viol.

Avant cette nouvelle audition par la cour, le footballeur français a déjà fait face à trois accusations de viol par la même jeune femme ainsi qu’à une tentative de viol et un agression sexuelle par deux autres victimes présumées. Le procès du joueur de Manchester City et de l’équipe de France devrait s’étendre pendant près de trois mois.