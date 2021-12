Southampton-Tottenham: le but de Kane refusé pour un hors-jeu très limite

L’attaquant des Spurs Harry Kane pensait avoir donné l’avantage à Tottenham face à Southampton, mais son deuxième but a finalement été annulé pour un hors-heu très, très limite. Ses coéquipiers ont dû se contenter d’un nul en supériorité numérique (1-1).

Harry Kane est passé à quelques millimètres d’un doublé qui aurait offert la cinquième place aux Spurs. Peu après la pause, l’avant-centre anglais avait trompé Forster ce mardi, quelques instants avant d’être coupé court dans sa joie, pour une position de hors-jeu extrêmement limite. Malgré sa supériorité numérique, Tottenham n’est jamais parvenu à renverser Southampton (1-1).

Une épaule d'avance sur Bednarek

À la 53e minute, Harry Winks délivre une passe parfaite dans le dos de la défense, depuis son camp, à destination de Kane, qui peut récupérer le ballon et défier avec réussite le portier des Saints. Mais la VAR met seulement quelques secondes à avertir M.Taylor de la position de hors-jeu du buteur des Spurs.

Winks lance Kane dans la profondeur... © capture RMC Sport 1

... l'attaquant anglais part à la limite du hors-jeu... © capture RMC Sport 1

... et son but est invalidé pour quelques millimètres, comme le montre le révélateur. © capture RMC Sport 1

Sur le révélateur, la ligne rouge représentant l’épaule de Kane est effectivement placée juste devant la bleue, représentant le pied droit de Bednarek, qui couvre donc sur le haut de l’écran. Le second but de l’international anglais, après son penalty de la première période, est donc annulé. Malgré tout, le capitaine des Three Lions confirme sa bonne forme avec trois buts marqués lors des trois derniers matchs de Premier League, et un quatrième qui aurait donc pu être validé.

Tottenham en dehors du top 5

Après cette contre-performance, Tottenham reste sixième du championnat, avec une longueur de retard sur West Ham (5e) et cinq sur Arsenal (4e), mais deux matchs en moins. Les hommes de Conte se rendent sur la pelouse de Watford ce samedi (16h) pour tenter de se rapprocher de leurs adversaires londoniens et effacer cette déception.